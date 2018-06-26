〈美科技股重挫〉美將限制外商投資科技？白宮又不同調 納瓦羅要市場別過度反應

美股週一大跌，市場擔心川普政府最新的貿易政策，將限制外資投資。貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 試圖減緩投資人擔憂，於週一稍晚表示，當前沒有任何計畫，市場反應過度。

之前《華爾街日報》與《彭博》報導，中資持股超過 25% 的企業，將不得投資或收購擁有「關鍵工業技術」的美國公司。納瓦羅否認有此構想，他接受《CNBC》專訪時說：「我們並不打算，對於干涉我國的任何國家實施投資限制，沒有這個計畫。」

納瓦羅的評論稍微發揮作用，讓美股的跌幅稍微縮減，但道瓊指數收盤仍跌近 300 點。

不過納瓦羅的說法，卻與財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 的講法不同。梅努欽稍早時表示，美方擬定的投資限制措施，不會只針對中國，而是適用於所有國家。

梅努欽說，先前兩媒體的說法是假新聞。美方不是針對中國做出投資限制，而是針對「所有試圖竊取我們科技的國家」。不過正是這種說法，造成了投資人恐慌。

這並不是首次兩人對川普政策釋出不同說法，之前有關是否擱置美中關稅爭議，兩人也對外發表相互矛盾的言論。

但無論如何，納瓦羅認為，市場解讀錯了重點，重點應該放在白宮為保護美國出口及整體經濟發展所做的努力。

納瓦羅說，短期唯一將發生的事，是週五財政部長將就與中國有關的問題，向總統報告，「這就是發生的一切」。關於其他國家，納瓦羅表示，絕對沒有任何計畫。