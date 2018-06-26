〈欣技拚轉盈〉新品標案下半年出貨 全年可望虧轉盈

欣技 (6160-TW) 今 (26) 日召開股東會，受惠物流、倉儲等 POS 機換機潮，加上下半年起泰國郵局等標案將放量出貨，法人預估，6 月起將明顯看見貢獻獲利，7、8 月出貨後將更為明顯，全年營收年增率至少 2 成起跳，全年有望轉虧為盈。

法人預估，欣技今年訂單滿握，加上匯損因素已消失，出貨雖然受原物料影響，導致交期較長，不過今年 6 月起獲利將明顯提升，年營收至少年增 2 成以上，全年獲利轉正，有望順利轉虧為盈。

欣技董事長廖宜彥指出，公司主要 7 成營收占比來自物流、倉儲管理等 POS 機，各大廠商迎接換機潮，將陸續從 window 系統轉換成 Android，包括泰國郵局今年下半年起都將陸續出貨，預估將有 1.8 萬台大量；今年將再進攻奧地利、法國及捷克等郵局標案。

廖宜彥表示，換機潮可能會持續好幾年，未來搭配 5G 技術，換機潮將會更快速更全面。

欣技新機 RK25 也預計在 7 月下旬開始出貨，雖然量不多，但是預估毛利率將達 45%，挹注欣技獲利表現。

廖宜彥說，欣技下半年營收主要在物流、倉儲等 POS 訂單；而營收占比 3 成以下的智慧零售等將開始出貨；下半年將是欣技最重要的出貨期，而今年亞太區營收也將因為拓展泰國、紐澳地區等業務，將提升至 35%。

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