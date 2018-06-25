〈環球晶股東會〉與韓政府合作可能性大 投資細節9月底前公布

矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 今 (25) 日召開股東會，環球晶董事長徐秀蘭表示表示，與韓國政府合作成真的可能性越來越大，待進一步確認關鍵設備交期後，預計 9 月底對外公布相關投資細節；談及美中貿易戰，徐秀蘭表示，貿易戰會影響出貨路徑，但目前客戶量都沒有減少。

環球晶日前與韓國政府簽訂 MOU 意向書，徐秀蘭透露，目前雙方仍處於 MOU 階段，當初簽署 MOU 也是為了確定市場需求是否如此熱絡，目前看來，合作成真的可能性越來越大，客戶訂單需求量已確定超過 60 個月，目前還不急於轉為正式合約，由於關鍵設備交期有點長，仍須進一步確認關鍵設備交期，預計 9 月底前對外公布相關投資細節。

談及美中貿易戰，徐秀蘭指出，目前環球晶的在全球許多國家都有產能，關稅勢必會影響市場需求，但半導體是庶民經濟產品，就如同手機一般，不可能不買，只是在於購買對象的不同，與其看貿易壁壘，不如看對 GDP 成長的影響，憂心貿易戰爭會使國民生產毛額下降。

目前環球晶中國市場營收占比約為 10%，徐秀蘭表示，就目前來看，客戶量都沒有減少，美中貿易戰會影響出貨路徑，但將以亞洲產能優先供應亞洲、歐洲產能優先供應歐洲等模式因應，只要是長期合作夥伴，都會以專業立場來看待雙方的交易行為。