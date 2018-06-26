[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點 ------------------------------------------------------------------------ 1102 亞泥 20180626 台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳) 1203 味王 20180626 台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳 1217 愛之味 20180626 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F) 1225 福懋油 20180626 台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室) 1229 聯華 20180626 桃園市楊梅區富豐南路12號1樓 1260 富味鄉 20180626 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室) 1310 台苯 20180626 高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠) 1316 上曜 20180626 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝璟建案接待中心) 1449 佳和 20180626 台南市官田區工業路11號 1467 南緯 20180626 台南市仁德區義林路126號2樓會議室 1471 首利 20180626 新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳) 1526 日馳 20180626 新北市林口區下福里71-2號 1540 喬福 20180626 本公司(台中市神岡區中山路1056號） 1569 濱川 20180626 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂) 1735 日勝化 20180626 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂) 1783 和康生 20180626 桃園市龜山區科技一路88號三樓 1795 美時 20180626 南投市南崗二路85、87號A棟2樓(南投婦幼館) 1806 冠軍 20180626 苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號4樓(本公司4樓冠軍廳) 1814 東光訊 20180626 桃園市蘆竹區長興路二段58號，本公司三樓會議室 1905 華紙 20180626 台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓 2035 唐榮 20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號) 2059 川湖 20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室) 2104 中橡 20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳) 2114 鑫永銓 20180626 南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室 2388 威盛 20180626 新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳) 2438 翔耀 20180626 桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓 2498 宏達電 20180626 桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號) 2534 宏盛 20180626 台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒11室 2537 聯上發 20180626 台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳) 2547 日勝生 20180626 臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區) 2607 榮運 20180626 桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室 2608 大榮 20180626 台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店) 2615 萬海 20180626 台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓-劍潭海外青年活動中心群英堂 2617 台航 20180626 台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓) 2634 漢翔 20180626 台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區) 2636 台驊投控 20180626 國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號) 2707 晶華 20180626 台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1 3024 憶聲 20180626 桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳) 3131 弘塑 20180626 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會) 3150 鈺寶 20180626 新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳 3226 至寶電 20180626 台南市新化區崙頂里崙子頂422號(新化區崙頂里活動中心) 3236 千如 20180626 桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂) 3293 鈊象 20180626 經濟部工業局新北產業園區服務中心禮堂(新北市新莊區五工路95號三樓) 3494 誠研 20180626 新北市新店區北新路三段213號2樓「台北矽谷國際會議中心2D廳」 3519 綠能 20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂) 3566 太陽光 20180626 新竹縣湖口鄉新興路458-9號 3580 友威科 20180626 台中市大雅區中科路六號七樓701會議室 3588 通嘉 20180626 新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓) 3605 宏致 20180626 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳) 3624 光頡 20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓 3632 研勤 20180626 自由廣場會議中心1樓西側會議室(台北市內湖區瑞光路399號) 3678 聯享 20180626 竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:劇院教室) 4119 旭富 20180626 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店) 4123 晟德 20180626 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心) 4152 台微體 20180626 台北市南港區三重路19-10號2F 4169 泰宗 20180626 遠雄悅來國際會議中心-遠來廳C廳(地址：新北市汐止區新台五路1段99號4樓) 4306 炎洲 20180626 彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室) 4534 慶騰 20180626 苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心) 4538 大詠城 20180626 大詠城機械股份有限公司2樓會議室 4540 全球 20180626 新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠) 4566 時碩工業 20180626 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅AB廳) 4744 皇將 20180626 台中市大里區工業九路190號4樓 4909 新復興 20180626 新屋區望間社區活動中心(桃園市新屋區望間里4鄰25號) 4934 太極 20180626 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號 4967 十銓 20180626 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2) 4980 佐臻 20180626 本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室) 4999 鑫禾 20180626 新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳) 5220 萬達光電 20180626 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店) 5229 立宇 20180626 高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號) 5258 虹堡 20180626 新北市新店區北新路三段213號3樓B室(台北矽谷國際會議中心) 5284 jpp-KY 20180626 台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓) 5294 捷音特 20180626 桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室) 5302 太欣 20180626 新竹市科學工業園區新安路2-1號(尼尼生活館第一會議室) 5314 世紀 20180626 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室) 5450 寶聯通 20180626 台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室) 5483 中美晶 20180626 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳) 5488 松普 20180626 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司) 5902 德記 20180626 台南市永康區中正路301號3樓 6118 建達 20180626 本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓) 6138 茂達 20180626 新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司) 6140 訊達 20180626 台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室) 6160 欣技 20180626 新北市汐止區大同路3段196號R2樓 6163 華電網 20180626 新北市汐止區新台五路1段99號4樓(遠來B廳) 6167 久正 20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室) 6169 昱泉 20180626 台北市內湖區瑞光路399號一樓東側多用途會議室(內湖自由廣場) 6186 新潤 20180626 台北市羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心－亞歷山大廳) 6192 巨路 20180626 台北市南港區園區街3號F棟17樓(南港生技育成中心大會議室) 6216 居易 20180626 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號(本公司視聽室) 6225 天瀚 20180626 新竹科學工業園區展業一路2號台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室 6229 研通 20180626 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳) 6282 康舒 20180626 新北市淡水區淡金路三段159號 6287 元隆 20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館) 6449 鈺邦 20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓) 6498 久禾光 20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室) 6509 聚和 20180626 本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號) 6550 北極星藥業-KY20180626 張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓) 6576 逸達 20180626 台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心) 6655 科定 20180626 新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心) 8032 光菱 20180626 新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館) 8038 長園科 20180626 中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓) 8077 洛碁 20180626 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室) 8105 凌巨 20180626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路15號 8150 南茂 20180626 新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳) 8329 台視 20180626 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳 8410 森田 20180626 台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區(學習資源中心服務館二樓SS201會議室) 8472 夠麻吉 20180626 台北市敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館) 9110 越南控-DR20180626 香港金鐘道95號統一中心10樓會議室四及五 9914 美利達 20180626 本公司美利達大樓四樓R02會議室(彰化縣大村鄉美港村美港路116號) 9941 裕融 20180626 新北市新店區中興路三段三號一樓 9949 琉園 20180626 新北市永和區成功路一段80號三樓 9955 佳龍 20180626 桃園市觀音區環科路323號 9957 燁聯 20180626 高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2F集會堂) 1201 味全 20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳 1218 泰山 20180627 彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心) 1219 福壽 20180627 台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心) 1231 聯華食 20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店) 1438 裕豐 20180627 臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心) 1459 聯發 20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號) 1468 昶和 20180627 公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓) 1474 弘裕 20180627 本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號) 1477 聚陽 20180627 國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓) 1563 巧新 20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 1599 宏佳騰 20180627 台南科學工業園區南科三路26號2F之1 1784 訊聯 20180627 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5 1789 神隆 20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號(行政大樓一樓) 1805 寶徠 20180627 台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓) 2008 高興昌 20180627 高雄市中華一路318號(本公司) 2049 上銀 20180627 台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳) 2109 華豐 20180627 彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室 2204 中華 20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心 2233 宇隆 20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室) 2245 詠勝昌 20180627 高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室) 2246 凱勝綠能 20180627 台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓-會議室 2371 大同 20180627 臺北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓) 2520 冠德 20180627 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳 2605 新興 20180627 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 2610 華航 20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號) 2643 捷迅 20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳) 2904 匯僑 20180627 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館) 3058 立德 20180627 新北市新店區寶橋路235巷138號7樓 3078 僑威 20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳) 3089 遠昇 20180627 嘉義市西區忠順一街27號(冠閣商務大飯店會議室) 3128 昇銳 20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓 3164 景岳 20180627 台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室 3202 樺晟 20180627 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳) 3230 錦明 20180627 廣春成大樓R1會議室(地址:桃園市蘆竹區南崁里17鄰經國路890號) 3257 虹冠電 20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室) 3287 廣寰科 20180627 本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F) 3325 旭品 20180627 新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室) 3349 寶德 20180627 新北市中和區連城路258號14樓之8 3406 玉晶光 20180627 台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店) 3508 位速 20180627 桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓) 3536 誠創 20180627 台北市松山區敦化北路240號(交通部運輸研究所大樓國際會議廳) 3537 堡達 20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號) 3546 宇峻 20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心) 3552 同致 20180627 桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳) 3562 頂晶科 20180627 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓 3567 逸昌 20180627 新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓) 3625 西勝 20180627 新北市新莊區中正路665號2樓會議室 4113 聯上 20180627 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館) 4117 普生 20180627 新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室) 4142 國光生 20180627 台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區) 4154 康樂-KY 20180627 台北市信義區光復南路495號11樓 4174 浩鼎 20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓) 4193 喬本 20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號 4402 福大 20180627 關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號) 4537 旭東 20180627 台中市后里區后科南路30號(本公司總公司) 4609 唐鋒 20180627 本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號) 4720 德淵 20180627 本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓) 4767 誠泰科技 20180627 高雄市路竹區路科三路1號 4803 VHQ-KY 20180627 晶華酒店(台北市中山北路2段41號4樓) 4903 聯光通 20180627 新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室) 4971 IET-KY 20180627 台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室) 4989 榮科 20180627 台北市士林區中山北路四段16號地下層會議室(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳) 4994 傳奇 20180627 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心) 5102 富強 20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路2段285號(本公司簡報室) 5256 銳捷 20180627 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室) 5291 邑昇 20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室 5383 金利 20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號 5398 慕康生醫 20180627 新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室 5516 雙喜 20180627 雙喜營造股份有限公司1樓會議室(新竹市民族路186號) 5534 長虹 20180627 台北市北平東路30號11樓 5607 遠雄港 20180627 桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室) 5608 四維航 20180627 台北市復興北路99號6樓(B+C會議室) 5703 亞都 20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳 6005 群益證 20180627 台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳 6020 大展證 20180627 台北市承德路一段17號13樓大會議室 6112 聚碩 20180627 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地) 6128 上福 20180627 台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心) 6174 安碁 20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號(台中加工出口區從業員工康樂室) 6182 合晶 20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號 6247 淇譽電 20180627 新北市中和區員山路512號2樓 6274 台燿 20180627 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心) 6276 安鈦克 20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室 6290 良維 20180627 台北市松山區八德路三段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心) 6404 通訊-KY 20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(台大集思會館拉斐爾廳) 6479 瑞寶基因 20180627 台北市仁愛路3段160號4樓(福華大飯店405會議室) 6489 德晶 20180627 新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室) 6518 康科特 20180627 新北市板橋區文化路一段268號12樓 6562 聯亞藥 20180627 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓(多功能會議廳) 6670 復盛應用 20180627 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓富貴廳) 7402 邑錡 20180627 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由時報廣場) 8016 矽創 20180627 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室) 8034 榮群 20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳(新竹市科學園區工業東二路1號4樓) 8071 能率網通 20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」 8080 奧斯特 20180627 台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心) 8115 帝聞 20180627 新北市新店區寶高路5號 8155 博智 20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓 8171 天宇 20180627 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心) 8201 無敵 20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心) 8222 寶一 20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室) 8249 菱光 20180627 台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳) 8403 盛弘 20180627 桃園市桃園區經國路168號23樓會議室 8464 億豐 20180627 臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳) 8465 德河 20180627 台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓) 8917 欣泰 20180627 新北市五股區五工二路134號4樓會議室 8931 大汽電 20180627 桃園市大園區潮音北路276號 8937 合騏 20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室) 9906 欣巴巴 20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳 9928 中視 20180627 台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚 1473 台南 20180628 台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室) 1475 本盟 20180628 桃園市平鎮區工業三路16號 1507 永大 20180628 桃園市春日路1352號，永大機電公司桃園廠 1514 亞力 20180628 台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心) 1527 鑽全 20180628 台中市工業區36路24號4樓會議室 1584 精剛 20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號) 1617 榮星 20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心(住址：臺南市仁德區仁德里文心路138號) 1736 喬山 20180628 台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室) 1742 台蠟 20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號 1787 福盈科 20180628 桃園市大園區大園工業區民生路101號 1810 和成 20180628 桃園市八德區大發里後庄街135號。(三廠禮堂) 2009 第一銅 20180628 高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓) 2038 海光 20180628 高雄市小港區學府路113號(亞柏會館) 2208 台船 20180628 高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂) 2236 百達-KY 20180628 台北市中山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心) 2302 麗正 20180628 新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂) 2434 統懋 20180628 台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓) 2492 華新科 20180628 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心168會議室) 2738 曼哈頓-KY20180628 台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓6C會議室 2852 第一保 20180628 台北市忠孝東路二段88號地下1樓-金融中心大樓第一會議廳 2937 集雅社 20180628 本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓) 3036 文曄 20180628 新北市中和區中正路738號18樓 3085 新零售 20180628 嘉義市東區保忠二街123號 3158 嘉實 20180628 新北市新店區民權路52號6樓 3308 聯德 20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓 3346 麗清 20180628 新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳) 3455 由田 20180628 新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室) 3693 營邦 20180628 桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號 4131 晶宇 20180628 苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室) 4134 台欣生 20180628 苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室 4190 佐登-KY 20180628 台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室) 4413 飛寶企業 20180628 台北市中山區南京東路二段2號6樓 4908 前鼎 20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳) 4924 欣厚-KY 20180628 奔亞國際會議中心(地址：台北市復興北路99號6樓) 4931 新盛力 20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街1號 4947 昂寶-KY 20180628 新北市新店區北新路三段213號3樓(台北矽谷國際會議中心) 4968 立積 20180628 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室) 5267 龍翩 20180628 台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 5344 立衛 20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號) 5704 老爺知 20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號 5907 大洋-KY 20180628 台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳) 6127 九豪 20180628 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室) 6148 驊宏資 20180628 台北市內湖區瑞湖街58號一樓會議廳 6236 康呈 20180628 台中市西區忠明南路303號27樓 6259 百徽 20180628 莉蓮會館-為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段三二七號) 6289 華上 20180628 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號 6407 相互 20180628 新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心) 6414 樺漢 20180628 新北市中和區建康路10號4樓-樺漢會議室 6490 凌昇科 20180628 新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室) 6566 創益 20180628 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓 6575 心悅 20180628 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心) 6622 百聿數碼 20180628 台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室) 6624 萬年清 20180628 台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室) 6650 帝圖 20180628 台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館) 6656 宬世環宇 20180628 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓 7443 凡事康 20180628 屏東市前進里屏加路1號1樓102室 8045 達運光電 20180628 新北市新北產業園區五工六路41號(本公司會議室) 8354 冠好 20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室) 8458 影一 20180628 台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心) 8996 高力 20180628 桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室 9905 大華 20180628 新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓 9910 豐泰 20180628 本公司(雲林縣斗六市科工八路52號) 1220 台榮 20180629 台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓) 1269 乾杯 20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心 1321 大洋 20180629 本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號) 1325 恆大 20180629 台北市林森北路369號-華泰王子大飯店地下室一樓(B1)如意廳 1402 遠東新 20180629 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館) 1416 廣豐 20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館) 1466 聚隆 20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號 1470 大統染 20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠) 1472 三洋紡 20180629 桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室) 1506 正道 20180629 台南市仁德區大甲里中正西路1015號 1512 瑞利 20180629 高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳) 1513 中興電 20180629 桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂) 1539 巨庭 20180629 台中市太平區永成路80號(本公司永成廠) 1541 錩泰 20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心 1582 信錦 20180629 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心) 1603 華電 20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠) 1618 合機 20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號 1722 台肥 20180629 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號) 1799 易威 20180629 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳) 1818 願景 20180629 本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓) 1819 豐鼎 20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(屏東廠) 2028 威致 20180629 本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號) 2243 宏旭-KY 20180629 新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所4樓會議室) 2247 汎德永業 20180629 台北市信義區松仁路101號13樓群益金融大樓會議室 2329 華泰 20180629 高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂) 2355 敬鵬 20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心) 2358 廷鑫 20180629 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室) 2429 銘旺科 20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室) 2440 太空梭 20180629 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號 2601 益航 20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳 2734 易飛網 20180629 台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳) 2834 臺企銀 20180629 台北市塔城街30號17樓 2901 欣欣 20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路247號4樓 2923 鼎固-KY 20180629 台北市信義路五段5號 2924 東凌-KY 20180629 台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳 3025 星通 20180629 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室) 3043 科風 20180629 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店) 3067 全域 20180629 松山區復盛區民活動中心(台北市市民大道五段99號) 3219 倚強 20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心) 3332 幸康 20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心) 3402 漢科 20180629 新竹市高峰路487號2樓 3432 台端 20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室) 3593 力銘 20180629 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室) 3687 歐買尬 20180629 台北市南港區經貿二路1號5樓505室(南港展覽館) 4151 明躍 20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室） 4168 醣聯 20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1) 4186 尖端醫 20180629 新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心) 4194 禾生技 20180629 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室) 4195 基米 20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心) 4304 勝昱 20180629 嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號) 4406 新昕纖 20180629 桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳) 4415 台原藥 20180629 台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心) 4429 聚紡 20180629 桃園市觀音區工業六路3號 4503 金雨 20180629 彰化市延和里埔內街411巷101號 4532 瑞智 20180629 桃園市觀音區成功路2段943號 4546 長亨 20180629 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室) 4551 智伸科 20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店) 4558 寶緯 20180629 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室) 4559 久裕興 20180629 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 4702 中美實 20180629 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店) 4721 美琪瑪 20180629 桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓) 4979 華星光 20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳) 5240 建騰 20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心 5304 鼎創達 20180629 新北市土城區中央路4段51號1F會議室 5515 建國 20180629 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓) 5521 工信 20180629 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所) 5529 志嘉 20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳) 6101 寬魚國際 20180629 台北市中山區復興北路62號4樓 6107 華美 20180629 高雄市橋頭區芋林路305號 6111 大宇資 20180629 台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心) 6125 廣運 20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號 6133 金橋 20180629 新北市深坑區北深路3段265號3樓【台北深坑假日飯店】 6144 得利影 20180629 台北市民權西路53號5樓 6165 捷泰 20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓西側(自由廣場) 6218 豪勉 20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室 6248 沛波 20180629 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室) 6264 富裔 20180629 本公司1樓會議室(台北市士林區中山北路五段455號1樓) 6265 方土昶 20180629 天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓) 6283 淳安 20180629 台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室 6422 君耀-KY 20180629 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓) 6431 光麗-KY 20180629 社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓) 6469 大樹 20180629 桃園市中壢區成章四街143號 6474 華豫寧 20180629 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F) 6511 綠晁 20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號 6555 榮炭 20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心) 6567 生控 20180629 台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室) 6582 申豐 20180629 屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳) 6616 特昇-KY 20180629 PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓) 6618 永虹先進 20180629 桃園市中壢工業區服務中心(中壢市工業區東園路57號) 6651 全宇昕 20180629 新北市中和區中正路716號B2會議室 6664 群翊 20180629 桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室) 8068 全達 20180629 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室) 8097 常珵 20180629 新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室) 8234 新漢 20180629 新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳) 8289 泰藝 20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室(新北市樹林區武林街6號2樓) 8431 匯鑽科 20180629 台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓) 8478 東哥遊艇 20180629 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號) 8480 泰昇-KY 20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室) 8481 政伸 20180629 台中市西屯區工業區12路6號本公司二樓會議室 8490 利得 20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室) 8497 聯廣 20180629 台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳) 8906 花王 20180629 新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室) 8934 衡平 20180629 台北市敦化南路二段97號B2(會議室) *4136 太和-KY 20180720 台北市信義路四段236號7樓 *5281 大峽谷-KY20180720 台灣台中市潮港城國際美食館(台中市南屯區環中路四段2號) *6558 興能高 20180720 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館) *6521 金樺 20180727 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室 *6535 順藥 20180727 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心) *6579 研揚 20180730 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓會議室 *3522 宏森 20180803 新北市中和區中山路二段351號(晶宴會館中和館B1) *6423 億而得 20180803 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室) *1805 寶徠 20180808 台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓) *2740 天蔥 20180808 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來C廳) *3144 新揚科 20180808 高雄市路竹區路科五路21號(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳) *3299 帛漢 20180808 南台灣創新園區(台南市安南區工業二路31號) *5317 凱美 20180808 新北市汐止區新台五路1段81號13樓之2 *1333 恩得利 20180809 新北市新莊區自由街1號2樓 *1814 東光訊 20180809 桃園市蘆竹區長興路二段58號(本公司三樓會議室) *2748 雲品 20180810 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店) *4803 VHQ-KY 20180810 晶華酒店(台北市中山北路2段41號) *6656 宬世環宇 20180813 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓 *2456 奇力新 20180816 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所) *5255 美桀 20180816 新北市中和區中正路716號15樓之3(本公司會議室) 註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。