【倫元投顧】台積電若貼息，今年大多數電子股恐無除息行情

◆盤勢分析

受台積電除息 8 元指數蒸發 69 點、以及貼息 1.5 元總共影響指數約 80 餘點所影響，加上法人續賣台股逾百億，指數以下跌 112 點收在 1238 億。

統計資料顯示，過去 10 年台積電只有在 2015 年呈現貼息走勢，當年台股在 4 月底見到 10014 點高點，之後在年線~ 季線上下間盤整一段時間，6 月 26 日台積電除息後不久開始貼息，台股在 7 月 8 日帶量長黑破年線，就一路盤跌走空至 7208 點。

今年台股和台積電會不會歷史再重演？第一，美中貿易戰看似愈演愈烈，若未見緩和，恐影響國際股市和台股短期走勢。

第二，美元相對強勢，新興市場紛分不支倒地而陸續破年線走空下去。新台幣亦持續貶值外資續賣台股，而融資卻仍在近幾年相對高檔區，台股籌碼漸零亂中。

第三，比特幣近期跌破 7000 美元，挖礦熱度需求轉弱，台積電比特大陸訂單恐續減，除非蘋果 i9 備貨遠優預期，否則台積電雖進入下半年傳統旺季，但第三季成長力道恐低原先預期，7 月中台積電法說會見真章。

第四，i9 拉貨蘋概旺季到，但股價這陣子早已事先反應漲一段上來了，蘋概股應剩區間或最後一小波行情而已，9 月新機發表會前後提防蘋概股利多出盡波段回檔，等待後續 i9 真正銷售成績。

第五，今年 2 月初和 4 月底都能夠稍破年線就往上彈升一波，主要是年線仍扣低翻揚，不過下半年年線將扣抵 10250~10800 較高指數區，若未來發生中長黑破年線則年線恐繼 2015 年 7 月之後年線將再下彎。

所以除非台積電 7 月法說對下半年展望遠優預期，再帶領台股大漲一波上去突破 11270 點 (機率變低)，否則快則 7 月慢則 8 月底~ 9 月中就要小心見中長黑破年線走空下去。

王信傑分析師

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