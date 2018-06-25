【華冠投顧】賴昇楷：大盤收最低創新低 內資棄守了嗎?

焦點個股 : 6207 雷科、8121 越峰、6204 艾華、6127 九豪、5328 華容

＜大盤分析＞

外電報導美國計畫推出更多禁令限制中國投資美國科技業及將技術出口給中國，貿易戰似有擴大疑慮引發美股電子盤下挫、亞股普遍大跌。台股在利空衝擊以及台積電除息蒸發指數 70 點影響下，終場 - 112 點跌破五月箱型整理區低點 10799 點，OTC 指數 - 0.21%。

今日大盤 (不計蒸發點數) 及 OTC 指數雖跌但比起亞股 (日、港、陸股) 仍屬相對強勢，另就量價結構來看，量的部分上市櫃指數同創波段新低量，代表盤面賣壓其實不算重；價的部分若是扣除台積電除息影響，大盤與 OTC 指數皆不破上週五低點甚至 OTC 指數還守住季線支撐，暗示內資尚未撤退，故依舊視台股為區間整理結構，但原先觀察的多方防守位置 10799 點因本週將蒸發指數約百點，調整後大致以年線作為新的防守位置。

＜操作策略＞

在台股區間震盪結構未破壞前，操作策略不變～尋找強勢族群或個股切入，但須留意台股尚未發展到多頭逆襲階段，持股成數不可太高並應嚴守移動停利紀律。週一～週三摩台期進行大量轉倉，短線假使出現大盤Ｋ棒慣性改變的多頭反擊徵兆，昇楷就會發文提醒。

＜強勢族群及個股＞

由於本波大盤及 OTC 指數皆下測半年線和季線，因此可將回檔量縮又不破月線的個股視為強勢股，只要大盤維持區間震盪走勢，每天都會有強勢股輪漲。好比上週五舉例並帶學員切入的被動元件設備廠《6207 雷科》，此波回檔量能急縮穩守月線，兩天衝高近兩成，就是很標準的典型，今日早盤先逢高獲利賣出一半，操作上已立於不敗之地，剩餘部位跟著移動停利操作即可。

今日拉抬的二線被動元件族群中，如老朋友《8121 越峰》、《6204 艾華》、《6127 九豪》、《5328 華容》... 等，其節奏其實和《6207 雷科》如出一轍，而且二線股當中還有好幾檔結構類似的好股，未來當有輪動機會。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。