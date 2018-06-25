佳總搶攻汽車車燈板市場 業績將逐步轉佳

上櫃 PCB 廠佳總 (5355-TW) 原以生產板卡類 PCB，在市場風向改變及競爭影響下，原投入 TFT LCD 面板模組的背光模組、鋁基板及 Light Bar 等產品，佳總董事長曾繼立今 (25) 日指出，公司去年起已朝汽車板方向開發客戶，目前也一一尋求認證中。

曾繼立說，在 3C 電子產品等 TFT LCD 面板模組背光模組、鋁基板及 Light Bar 等產品方面，去年起來自大陸 PCB 廠等競爭壓力加大，使該公司不得不尋求切入汽車板產品爭取經營利基，經過 1 年半努力，目前汽車板已有小量出貨等業績出現。

佳總開發等汽車板客戶，主要是應用在汽車等車燈板上，在 CCL 的供應商也是獲認證的銅箔基板廠，目前汽車板占佳總營收比重仍低，佳總將繼續尋求擴大在這一方面的接單領域。

佳總今年第 1 季營收 2.63 億元，毛利率為 3.83%，稅後虧損 3270 萬元，每股虧損 0.2 元，而引起矚目的是佳總在 5 月營收躍上 1.03 億元，月增 9.4%，年增率 18.68%，曾繼立說，在持續的努力之下，下半年起的業績可望逐步好轉。

★鉅亨小聚開課了!

【區塊鏈】

7/11(三)「2018 區塊鏈的落地應用」

聽聽這項顛覆性的技術，到底如何翻轉世界?

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/Blockchain/

【虛擬貨幣】

7/19(四)「買不到更想要！虛擬貨幣實戰與攻略的關鍵課」

用新思維開啟投資新格局!

課程詳情：http://campaign.cnyes.com/topics/cryptocurrency/