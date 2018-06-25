《King’s Raid-王之逆襲》首次玩家見面會爆滿 智冠及網龍業績看俏

中華網龍 (3083) 的轉投資樂聚多，提供韓國 3D RPG 手遊大作《King’s Raid 王之逆襲》在地化服務，由於推出後成績表現亮眼，營收屢創新高，為感謝玩家熱情支持，VESPA 上週六在台舉辦首場台港澳玩家見面會，原訂活動只開放 150 人可獲得 1 萬顆紅寶石加碼至 650 人；法人指出，樂聚多繳出亮麗成績，加上網龍下半年將推出《吞食天地 M》，網龍今年營運有望轉虧為盈。由韓國知名手遊廠商 VESPA 直營，3D RPG 手遊大作《King’s Raid–王之逆襲》，自台港澳地區推出以來，深受玩家喜愛，營收屢創新高。



據了解，該款遊戲在推出 1 個月後，營收即衝上 Google Play 營收榜第 3 名、會員也達百萬人，表現相當亮眼，由於智冠 (5478) 負責金流，網龍樂聚多負責在地化服務收取費用，隨遊戲熱，將挹注智冠及網龍業績。



這次舉行的玩家見面會活動採預約報名，活動訊息甫刊登，就受到玩家關注，短短三天，報名人數就逼近千人，VESPA 為感謝玩家的支持，原訂活動只開放 150 人可獲得 1 萬顆紅寶石，更加碼至 650 人。