網龍旗下樂聚多代理《Kings Raid王之逆襲》雙平台上市 將挹注業績

中華網龍 (3083) 旗下代理營運為主的樂聚多宣布，由韓國 Vespa 遊戲公司傾力研發的 3D RPG 手遊大作《Kings Raid 王之逆襲》於台灣、香港、澳門的 iOS 及 Android 雙平台上架，藉此將挹注公司業績。樂聚多指出，該遊戲在台港澳上市後，不僅預登人數突破 10 萬人，甚至在粉絲團活動也都獲得熱烈響應，因此正式開服時，玩家們都將會獲得相當豐厚的獎勵。



《王之逆襲》是由韓國知名手遊廠商 Vespa 研發並直營，全球發行 10 種語言版本、上市超過 150 個國家，全世界 500 萬玩家口碑推薦的 3D RPG 手遊大作《King’s Raid – 王之逆襲》，本次韓廠官方正式宣布台灣、香港、澳門三地啟動事前登錄活動，樂聚多負責推廣。



網龍今年自行研發的新款手遊《吞食天地》已在 3 月於台、港、澳推出。而擁有的《吞食天地》、《黃易群俠傳》等知名 IP，目前均已將過去電腦版線上遊戲，陸續復刻為手機遊戲，全年最多將發表四款手遊大作，並集中在第一季、第三季發表。



網龍經過轉型調整階段後，營運上策略為運用 IP 開發新遊戲，並授權代理商降低營運風險，像是《尋秦記》、《黃易群俠傳》等，除一次性授權金，陸續分攤至各期貢獻穩定營收，待遊戲推出，網龍可望取得流水分潤，帶來額外收入。

