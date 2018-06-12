梅克爾發言人強硬表態：對美報復性關稅將於7月實施

近日來，歐盟、墨西哥和加拿大先後公布對美國鋼鋁關稅的報復性措施。

據彭博報導，繼歐盟執委會主席 Jean-Claude Juncker 和德國總理梅克爾承諾將對美徵收報復關稅後，周一上午梅克爾的首席發言人 Steffen Seibert 重申，歐盟「做好了行動準備」，對美貿易制裁將於 7 月 1 日正式生效。

具體來看 Seibert 發言，其主要涉及了三個方面：

1. 德國希望通過國際論壇解決貿易僵局

2. 梅克爾希望歐盟各國承擔更多責任，在川普時代團結一心

3. 英國在脫歐後同樣可以加入歐盟快速反應部隊

儘管 Steffen Seibert 表示，德國並不會放棄談判，準備通過世貿組織解決貿易僵局，但從目前情況看來，這一切似乎只是一廂情願。由於美國不願談判，看起來這種「以牙還牙」的貿易措施將一直持續下去，直到雙方坐回談判桌前。

本月早些時候，歐盟各國表達了對美國鋼鋁關稅反擊這一計劃的支持，歐盟委員會批准對美國出口的 33 億美元（28 億歐元）產品徵收 25% 的關稅。歐盟關稅產品名單上包括：橙汁、威士忌酒、牛仔褲、摩托車和各種鋼鐵產品。

此外，歐盟還計劃在 2021 年 3 月對高達 42 億美元 (36 億歐元) 的美國進口商品徵收 10%-50% 的關稅，假如世界貿易組織裁定川普實行的鋼鐵關稅並非合法，那麼這個計劃可能更早實施。

值得一提的是，歐盟此輪徵收關稅的產品多生產於支持川普的州，而哈雷摩托位於威斯康辛州，有分析認為這是對支持川普搖擺不定州郡態度的一次試探。

6 月 5 日，墨西哥政府宣布將向自美國進口的豬腿肉和肩胛肉徵收 20% 的關稅，於 6 月 6 日正式生效。加拿大外長 Freeland 此前也表示，加拿大將對美國多種形式的鋼鋁產品、威士忌酒、橙汁、食品等徵收報復性附加關稅，總價值約為 166 億加元（合 128 億美元），分 25% 和 10% 兩檔稅率。