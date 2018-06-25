【港股解碼】超越保千里！ST天馬刷新A股跌停記錄！

“爆雷”連續跌停！在A股從來都不是新鮮事，比如“一瀉千里”的保千里和“一網打盡”的樂視網。而在割了一茬又一茬韭菜後，後起之秀依然在延續這樣的“壯舉”，並且大有“長江後浪推前浪，一代新人勝舊人”的光景。

我們今天文中的主角——ST天馬（002122.CN）就是這樣一位將“前輩”拍死在沙灘上的“英雄”，複牌後連續29個跌停，加上停牌前一個跌停，頓時超越保千里刷新A股跌停歷史，引得市場側目。

ST天馬股價走勢

究竟發生了什麼？事情還得從那份無法表示意見的審計報告說起。

一份無法表示意見的審計報告

天馬股份2007年上市，集“材料、軸承、裝備”三大產業鏈於一身，主營各類軸承的研發、生產和銷售，產品涉及鐵路軸承、圓柱滾子軸承、深溝球軸承等十大類型，位於浙江省杭州市。

2018年4月27日晚間，天馬股份發佈了截止2017年底年度報告，報告顯示，公司營業收入25.44億元，同比增長17.91%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.28億元，同比大增150.67%。按理說，業績不算差。但讓人意外的是，所委託的審計事務所普華永道卻表示無法對其財務報表發表審計意見，並後附各種無法獲取充分、適當的審計證據以作為對財務報表發展審計意見的基礎，包括預付款項的商業實質、對投資基金合併的審計工作、投資商業款的實質、已撤銷並收回的投資款的商業實質。

5月3日，根據深圳證券交易所《深圳證券交易所股票上市規則》，天馬股份被實行“退市風險警示”處理，股票簡稱由“天馬股份”變更為“*ST天馬”，由此引發一系列連鎖反應。公司的控股股東、實際控制人及董事長徐茂棟收到證監會下發的《調查通知書》，公司帳戶資金被銀行凍結，控股股東股份被司法輪候凍結，超過20億元的催款吸引監管層的高度關注……另外，雪上加霜的是，因為控股股東喀什星河創業投資有限公司無法按期履行還款義務，公司股票面臨平倉風險。

各種利空消息打壓下，天馬股份股價猶如過山車似的拉開了N個一字跌停，截止發稿時間股價1.90元/股，市值蒸發80億元，成為A股歷史上最強“跌停王”。

作者：董虹

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