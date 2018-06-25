〈精英股東會〉啟動轉型雙引擎 2019年逐步貢獻營收

精英電腦 (2331-TW) 啟動轉型雙引擎，布局包含電動車與智慧音箱，其中電動車市場佈局上，精英轉投資美國智慧充電公司，新品有望 2019 年先行搶攻美國市場，2020 年起貢獻營收；智慧音箱部分，精英目前正在洽談新客戶，若順利今年第 4 季簽下訂單，2019 年起將量產並貢獻營收。

精英看好電動車市場，2019 年美國加州將釋出 25 萬個充電樁需求，總經理楊龍光指出，透過精英本身的 OEM、ODM 強項，結合美國智慧充電公司研發出的產品，2019 年起有望先從美國市場進攻智慧充電需求，2020 年起可望顯著貢獻營收。

楊龍光指出，精英投資超過百萬美元，持有美國智慧充電公司 20-25% 股份，未來雙方合作模式將是由美國智慧充電公司負責設計產品，精英負責生產、製造到組裝，而精英為避免技術問題失去客戶與訂單，因此才會採用投資入股方式，這也是精英確保占有智慧充電市場的重要策略，目前該產品正在跟各大車廠尋求認證中。

轉攻智慧充電市場同時，楊龍光今天透露，精英同步正在向國外資通訊大廠洽談，將從該公司原有的智慧音箱改良，推出新一代的智慧音箱產品，如果成功接下訂單，最快今年第四季可貢獻部分營收，2019 年起可逐步放量出貨。

精英電腦啟動轉型，退出獲利較差的業務市場，近年來營收逐漸下滑，若今年營收順利跨過 300 億元大關，將創下近 3 年來營收新高。

法人預估，精英電腦今年桌上型電腦主板訂單可達 220 億；教育市場則萎縮至 50 億，年減 5 成；預估全年營收可達 320 億元，年增 6.7%。