需求減緩 綠河-KY短期調價不易 搶先卡位中國市場

綠河 - KY(8444) 今年第一季受到印尼同業競爭及原物料上漲影響，獲利較去年同期大減逾九成，稅後淨利降至 998 萬元，EPS0.13 元。法人預估，由於印尼價格競爭加劇及中國需求減少，皆導致塑合板價格下跌，且目前供需狀況不利於調漲價格，恐大幅影響綠河 - KY 今年獲利表現。法人表示，由於目前印尼其他小廠不堪價格競爭，目前價格有止跌回升的跡象，帶動綠河 - KY 由 4 月開始本業轉盈，然在中國環保政策趨嚴之下，許多低價家具廠已退出競爭，使得塑合板需求下降，亦導致價格下跌，預計要到 2020 年供需狀況才會吃緊，也導致綠河 - KY 調價空間有限。



而中國目前雖因低價家具廠退出競爭，但在大型家具廠的成長之下，法人預估，大型家具廠未來兩年營收將以 30% 的速度成長，到 2020 年板材將供不應求，而綠河 - KY 目前已提早卡位中國市場，且規劃未來三廠一半產能將供應中國市場需求。



法人指出，綠河 - KY 三廠及膠水工廠規劃年產能為 50 萬立方米，預計於 2019 年第四季量產，而在去瓶頸工程後，產能可達 75 萬立方米，在新廠加入及中國需求升溫後，將可帶動綠河 - KY 營運回溫。