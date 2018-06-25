小米正式啓動公開發售 多家A股供應鏈公司值得關注

港交所最新招股書顯示，小米香港IPO全球發售股份數目21.8億股，每股價格不超過22港元;股票代碼1810。按發行中間價19.5港元，將淨募集資金275.6億港元。小米稱，目前尚不能提供發行A股CDR的精確預算或時間表。如果6個月内發行CDR，將向港交所申請相關規則豁免。

廣發證券表示，看好小米公司以智能手機業務為核心延伸硬件生態鏈，新零售與互聯網協同併進的三元模式，看好小米公司的短期與長期成長性，建議關注小米智能手機與智能硬件優質標的。

公開資料顯示，小米供應鏈包含多家A股公司：聞泰科技(600745-CN)是小米最大的ODM廠商;歐菲科技為小米攝像頭模組的主力供應商;深天馬A(000050-CN)、京東方A(000725-CN)為小米多款手機供應面板;三環集團(300408-CN)為小米旗艦機型供應陶瓷後蓋;欣旺達(300207-CN)供應給小米的鋰電池數量接近小米手機出貨量三成;小米多款機型搭載匯頂科技的指紋芯片。

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