【異動股】東江環保(00895-HK)挫20% A股跌停

東江環保(00895-HK)H股今早除息，H股以11.8元輕微低開，股價曾挫20%，見935元，現跌19.6%，報9.4元。成交額3458萬元。A股(002672-CN)跌停，報15.68元人民幣，成交1.13億元人民幣。

東江環保公布，董事會於近日收到公司內部審計負責人郭一曲因退休辭職。

公司早於6月13日，公布與珠海市富山工業園管理委員會簽訂《投資協議書》，雙方就推進珠海市綠色工業服務中心項目投資事宜達成合作意向。根據《投資協議書》，公司擬在珠海市富山工業園範圍内投資建設「珠海市綠色工業服務中心項目」，本項目作為珠海市富山工業園區基礎配套設施之一，將為該工業園及珠海市提供危廢處理等環保配套服務。

珠海市富山工業園成立於2009年，位於珠江三角洲西南端，地處粵港澳大灣區核心區域，規劃總面積152.53平方公里，緻力於打造珠江西岸實體經濟發展新平台、産城融合示範區。本協議的簽署對方為珠海市富山工業園管理委員會，是珠海市富山工業園的綜合管理機構，具備良好的信用支付能力及履約能力。

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