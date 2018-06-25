九龍建業(00034-HK)獲大股東注入上海項目 作價21.1億

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九龍建業(00034-HK)獲大股東母公司保利達注入兩個內地地產項目，作價21.1億元，九龍建業將以現金支付作價。獲注入的兩個地產項目均位於上海。九龍建業認為，該項交易有助集團增加在內地的土地儲備，而按這些項目的地埋位置以及當地對物業的需求推斷，集團將因收購交易而受惠。 注入九龍建業的兩個項目，包括位於上海楊浦區四平路東，大連路北之物業開發項目，總樓面面積約為94763萬平方米(包括地下樓面面積約39035萬平方米)，總地盤面積約為15133萬平方米。另一個項目，同樣位於上海楊浦區，總樓面面積約為18883萬平方米，總地盤面積約6294平方米。 以21.1億元作價來說，有7.4億元用作收購該等地產項目的股本，餘下的13.7億元用來購入該等項目欠下九建大股東的股東貸款。收購交易其中一項先決條件，是根據估值報告，上述地產項目截至今年5月底的估值，不能少於33億元人民幣(約40.4億港元)。另外，通告指出，持有該等地產項目的公司在5月底的資產淨值為7.4億元。
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