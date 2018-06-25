滬指高開低走震蕩漲0.17% 債轉股概念走強

6月25日早盤，受央行定向降準消息刺激，滬深兩市雙雙高開，隨後維持窄幅震蕩走勢，題材概念集體回暖;截止上午收盤，上證綜指收漲0.17%，報2894.74;深證成指上漲0.60%，報9466.31;創業板指上漲0.86%，報1562.95。

從盤面上看，石油採掘、債轉股、白酒、自由貿易港、農機、次新股等板塊漲幅居前;鋼鐵、機場航運、煤炭、銀行、水泥、細胞免疫治療等板塊跌幅居前。

個股呈現普漲態勢，白酒、食品飲料等消費板塊持續受追捧。人民幣兌美元跌勢擴大航空股受挫，中國國航跌5.70%;在經歷七個一字跌停板後，中興通訊今天打開跌停板，上午收跌9.08%，東江環保早間遭央視點名批評，閃崩跌停。

截止11：30分，今日半日滬股通淨流出14億，深股通淨流出4.9億。

巨豐投顧認為6月19日滬指3000點保衛戰失敗重返2時代宣告大箱體破位，進入空頭市場。此後百餘家上市公司披露增持計劃，部分超跌個股已經出現連續漲停的現象。在沒有外力幹預下，大盤止跌回升預示市場底或已探明。

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