又一單200億大生意 恒大(03333-HK)聯手蘇寧擴張商業廣場

張近東再一次與喝過「交杯酒」的許家印聯手，談的都是幾百億的生意。

零售巨頭向實體商業廣場擴張的步伐仍在加劇。

6月22日晚間，蘇寧易購宣布將與恒大地產(03333-HK)共同出資200億元，在全國範圍內進一步加大蘇寧易購廣場的布局。這將是雙方第二次達到200億規模的合作。去年11月，蘇寧曾以200億元戰略入股恒大地產，成為恒大第三輪戰略投資者的重要參與方。

此次合作中，蘇寧易購公司全資子公司蘇寧商管將出資98億元，和恒大地產共同設立深圳市恒寧商業發展有限公司，並持有恒寧49%的股份。恒大地產則出資102億元，持有恒寧51%股份，占據控股地位。

蘇寧表示，出資成立恒寧商業，一方面可以低成本加快蘇寧易購廣場的建設，另一方面可以保障蘇寧易購廣場的運營和回報，並通過蘇寧易購廣場運營，推進優質物業資產證券化業務盤活資產資金，實現商業運營輕資產化。

去年參與到恒大地產的第三輪增資，蘇寧便期望能通過恒大的規模開發擴大商業布局。從蘇寧此次公告來看，借力擴大商業布局，並試圖盤活資產進行資產證券化，是雙方註資成立公司的主要目標。

去年下半年，張近東提出了蘇寧的「大開發戰略」，要在2020年之前擁有2萬家店的目標，其中蘇寧小店要開到5000家，並稱已經找到智慧零售落地全面解決方案。在增資恒大的同時，還和萬達建立了商業合作發展計劃，並拉來王健林、孫宏斌等一同站台。

蘇寧表示，成立恒寧商業主營業務目標在於拓展蘇寧易購廣場業務，主營業務是為蘇寧易購線上線下融合，推動蘇寧易購廣場開發和運營。

根據從蘇寧內部大開發戰略目標進程來看，今年蘇寧易購廣場門店拓展計劃要開20家，明年90家，2020年175家，共計300家。而直到2017年底，蘇寧易購廣場在全國門店數量還只有15家。因此，和其他房企的合作一方面可以借力占據市場壓力，另一方面也避免資產過重導致的資金不足。

在小店的拓展上，蘇寧已經嘗到合作、並購帶來的甜頭。按照計劃，蘇寧小店今年內要開設1500家，而這一去年誕生的新業務品類，開業數量還只有28家。

為了實現這一目標，蘇寧在一季度開設190家門店的基礎上，今年4月通過收購迪亞中國100%股權，通過迪亞天天便利迅速切入上海市場，並新增300多家門店。蘇寧內部人士透露，到5月底，今年新增門店已達到500家。

另一方面，蘇寧和各家房企間的互動合作也變得更加頻繁。此番和恒大成立公司之前，蘇寧已先後註資95億元入股萬達商業，推進商業物業、金融服務、會員服務方面的合作。

4月份，蘇寧還與碧桂園簽約在全國範圍內進行商業合作，除計劃開設600家蘇寧小店外，蘇寧直營店等零售業態也進入碧桂園物業；5月和金科簽署合作開發協議，涉及蘇寧小店、易購直營店及其他業態共計200個項目的開發。

另外，蘇寧在6月21日還剛剛和大潤發簽署合作，將在大潤發中國內地市場門店的3C櫃台進行深入合作。不難看出，通過收購成熟零售業態、以及和房地產、零售商合作進入社區商業，成為蘇寧各商業業態門店擴張最為有效的方式。

事實上，計劃擁有足夠多門店的蘇寧，還是奔著資產運作而去。進入6月以來，蘇寧易購連續發行三期公司債共計47億元，票面利率在5.2%—5.75%的範圍，融資迅速。

蘇寧表示，通過商業物業運作，會形成蘇寧易購廣場從物業獲取—商業運營—資金回籠的資產運作方式，有利於易購廣場的快速覆制。同時，站在資產證券化推進的風口上，持有大量優質物業的蘇寧實現輕資產運營，獲得金融支持有著一定優勢。

相比之下，曾經作為蘇寧主營板塊的地產業務正遭遇收縮。去年年底，蘇寧內部原則上便不再新增住宅地塊，今年蘇寧置業板塊只在合肥新增商住地塊，易購則在沈陽、成都等城市補充商業地塊。至今年5月底的銷售情況來看，蘇寧置業在克而瑞中國房企銷售排名中已在100名開外。

主營地產業務的張氏兄弟公司蘇寧環球，去年地產銷售僅為39.6億元，同比減少約38%。另外，蘇寧環球5月因雲南公司土地退回無項目開發減少注資，由原來13億元註資減少至1.3億元，為原來1/10的水平。

由於受到海南市場的波動，雲南部分城市正稱為今年不少房企增持的區域，蘇寧環球在此時進行收縮，可見在地產業務板塊收縮的決心。

不再將地產開發業務作為主力後，蘇寧的重心放在了商業廣場的擴張上。此番張近東再一次聯手喝過「交杯酒」的許家印，他們的商業擴張野心也直指行業第一。

來源：界面新聞

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