仁天科技控股(00885-HK)：控股股東終止股權定轉讓協議

仁天科技控股(00885-HK)公布，董事會獲控股股東景百孚通知，於6月22日，其與有意買方(福建實達一家全資附屬公司)訂立一份日期為6月22日的終止協議，據此，鑑於近期香港及中國之市場、經濟及融資狀況逆轉，以致進行可能轉讓事項屬不適宜及不合宜，景先生與福建實達互相協定終止框架協議，而彼等就可能轉讓事項進行之磋商已告終止。董事會獲景先生告知，直至本公告日期為止，有意賣方與有意買方並未就可能轉讓事項訂立任何正式或具法律約束力之協議。董事會認為，終止有關可能轉讓事項之磋商不會對本集團之財務及營運狀況造成重大不利影響。

今年1月19日，仁天之董事會獲其最終控股股東景百孚告知，彼目前正與福建實達集團股份(600734-CN)進行磋商，或會轉讓景百孚所持之仁天超過30%股權。目前，景百孚間接擁有福建實達股權中約39.89%權益。可能轉讓事項一經落實，或會涉及轉讓仁天逾30%股份，導致福建實達須根據收購守則規則26.1就仁天之所有已發行股份作出強制全面要約。

據仁天所悉，可能要約一經落實，則將以現金作出。於本聯合公告日期，有關磋商尚未完成，景百孚及╱或由彼控制之法團與福建實達亦尚未訂立任何具體協議。

於本聯合公告日期，仁天間接擁有企展控股全部已發行股本中約43.56%之權益。景先生亦另行透過由其個人控制之法團間接擁有企展控股全部已發行股本中約14.78%之權益。

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