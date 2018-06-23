【IPO追蹤】小米未來的毛利也不會超過5%

6月23日，小米董事長兼首席執行官雷軍帶著小米在香港上市，一眾小米管理團隊，正接受來自中外記者的提問。

提問：你好，我想跟管理層請教一下，蘋果，三星這些毛利都是4成以上，你們相比其他對手是比較低的，你們未來如何提高毛利率。還有業務上面，因為你們去年的收入大部分是來自於手機，你們說你們是一家物聯網公司，未來你們會如何提高其他業務方面收入？

雷軍回答關於毛利的問題，稱低毛利反過來說明小米的定價是非常厚道的，這是小米非常與眾不同的經營策略，使我們始終保持非常低的毛利，非常低的硬件的凈利潤，來保證小米的硬件產品在市場上有足夠的競爭力，不要以為這麼低的毛利公司就不賺錢，公司去年的凈利潤率為4.7%，公司的利潤來源於公司其他方面，比如生態鏈的方面，股權投資方面，互聯網服務收入，小米未來的毛利也不會超過5%，會保持在2%到3%，這是我們長期經營的策略。小米已經成為全球最大的消費者iot平台，小米去年的銷售占比手機下降到了70%，iot板塊已經占到20%，我們相信，過一段時間之後，iot會占到小米銷售收入的百分之四五十，這點我們看得非常清楚。

來源：新浪財經

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)