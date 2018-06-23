熱門股─台泥下半年營運樂觀 全年營收、獲利看俏 外資急卡位

台泥 (1101-TW) 第 1 季每股純益 0.69 元，法人看好第 2 季業績將較首季成長，董事長張安平釋出下半年營運樂觀的訊息，法人估全年營收、獲利可望同步創下高峰，統計外資近 10 個交易日合計買超 24088 張，其中僅 1 個交易日呈現賣超。

台泥 5 月營收 116.83 億元，月增 4.75%，年增 37.69%，創歷史新高，累計前 5 月營收 470.16 億元，年增 23.61%，法人指出，今年 6 月中國水泥及出貨受梅雨季影響，但整體報價約僅下跌 5% 不到，淡季不淡下，看好第 2 季台泥營運將較首季成長，下半年進入旺季，可望推升全年營收與獲利同創新高。

台泥董事長張安平在股東會後表示，今年下半年看起來不錯，雖然水泥價格因為梅雨季影響有些微下跌，但台泥營運仍樂觀，另外，辜公怡先後接任信昌化 (4725-TW) 董事長及台泥副董事長，台泥啟動接班布局，且積極跨足全球布局，將有助未來的營運表現。

台泥股價週五以 44.6 元作收，下跌 0.33%，近期在 5 日線及月線附近整理，看好今年中國水泥市場呈現多頭榮景，今年獲利貢獻可期，外資持續買進卡位，法人認為，在基本面好轉與成長性看俏下，股價逢回可找買點。

台泥首季來自水泥獲利達 28.84 億元，年增 1186%，稅後純益 29.45 億元，季增 11.34%，年增 254%，創 2014 年第 3 季以來近 14 季新高，每股純益 0.69 元。

台泥股價線圖

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