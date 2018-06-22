中國燃氣(00384-HK)：國家若成立新管網公司將利好下游企業

中國燃氣(00384-HK)今日公佈全年業績，截至2018年6月15日，公司已累計簽約鄉鎮氣代煤用戶426萬戶，其中115萬戶已於今年三月完成接駁工程，剩餘311萬戶待開發用戶。公司17/18財年新增居民用戶增速達到53.1%，但給出的新增接駁數目標遠低於這一增速。

公司董事局執行主席、董事總經理兼總裁劉明輝稱，國家自去年開始推農村煤改氣等於新增了一個市場，公司去年接駁的390萬戶用戶中，270萬戶為城市燃氣用戶，115萬戶來自農村，今年目標接駁200萬戶農村用戶，而城市燃氣維持原有存量用戶數不變。公司給出未來天然氣銷售目標，未來三個財年城市與鄉鎮燃氣項目銷氣量每年增長25%，管道與貿易銷氣量亦可保持雙位數增長。

內地上月25日決定對「雙軌」運作的居民用天然氣和非居民用氣價格實施「並軌」，劉明輝稱「氣價並軌」是一件利好的事，因為如此一來可增加上游供應商提供更多氣的意願，擴大了供應渠道，對下游企業獲取更多資源是利好的。而從居民角度來說，因內地氣價相對低廉，居民對價格敏感度不高，每月增加3元開支幾乎可忽略不計。

近日國家三桶油或將剝離管道資產及員工成立新管網公司的消息傳出，劉明輝稱若最終真正成立了國家管網公司，無疑對下游企業是好事情，任何改革開放市場化取消壟斷是推進健康市場發展的手段。

文：鄒舒惠

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