華興今除息0.4元 廣東肇慶廠啟用 衝刺低溫照明

華興 (6164) 於今 (22) 日除息，每股配發 0.4 元現金股息，除息參考價 11.4 元，自結前 5 月稅後淨利 152 萬元，每股稅前盈餘 0.02 元，惟股價低於每股淨值 12.56 元，除息首日表現持穩。LED 元件仍為華興營收主要來源，營收比重約 55-56%，產品涵蓋 LAMP、CHIP LED、DISPLAY、HIGH POWER、BACKLIGHT、COB、SMD 等零件；其鎖定低溫照明為轉型主軸，營收比重約 28-29%，產品別燈條、燈管等 LED 光源及模組；商業照明約 12%，產品別為球泡類、燈管類、平板燈、投光燈、泛光燈、天井燈、路燈等 LED 光源及模組；其他約 5%。



低溫照明透過與冰櫃設備廠合作，先是打入全家 (5903) 營業據點，接著則是可口可樂，因應低溫照明接單成長，廣東肇慶廠於今年初啟用，第一期五棟廠房，廠房樓高五層總樓地板面積約 8000 坪，產能為舊廠 1.2 倍，低溫照明占營收照明比重將由 3 成左右，逐步成長 5 成的目標。



先前，華興透過間接出貨方式，供應可口可樂美洲冰櫃、冰箱，如今成為合格供應商之後，已陸續與中國、泰國、紐西蘭、杜拜、巴基斯坦、丹麥、阿聯酋、希臘、土耳其、印度等未供應區域的設備商接觸。

