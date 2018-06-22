〈房產〉台北市怎麼買1500-2000萬元三房宅? 這些社區最熱賣

在北市想要購買 3 房加車位產品，總價動輒超過 3000 萬元，根據北市地政局統計有實價登錄以來的 10 大熱門交易大社區，發現有許多民眾轉而購買總價 1500~2000 萬元的國宅型產品，其中最熱門的社區包括內湖的基河國宅、南港國宅 (南港花園社區) 與內湖的東湖國宅。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為土地取得不易，加上房價水準高漲，開發商若規劃標準 3 房車位產品，總價動輒超過 3000 萬元以上，目標客層不明確，因此景氣好時，開發商多朝向規劃單價水準較高的大坪數或小豪宅類型的產品，想要在台北市區找個新一點的標準三房產品，不是供給量少，就是價格有一定門檻。

因此台北市的國宅產品就成為購屋人眼中「高 CP 值」的三房住宅產品，這類型產品通常屬於上千戶的大社區，雖然住宅公設比較高，但主要是因為車位登記公設之中，且多數住戶都可以抽到車位使用，在總價 1500-2000 萬元的成交總價帶之中，3 房產品就以國宅交易量最大。

台北市地政局統計全市交易總價 1500-2000 萬元 10 大熱門交易大社區，3 房最熱門的就是內湖的基河國宅，平均成交單價為 45.2 萬元，曾敬德表示，內湖的基河國宅位置靠近內科園區與南京東路商圈，除了內科的園區客的客層外，也有台北市的市區首購族到此購屋，和鄰近的 5 期重劃區的大坪數產品相比，該區的房價顯得平易近人。

至於 3 房交易第 2 名的南港花園社區，位置則靠近台北市的信義區，屬於單純的住宅環境，常見在東區或信義區上班的民眾到此購屋，社區的平均單價約為 42.6 萬元。

曾敬德表示，國宅產品魅力歷久不衰，主要還是北市的屋齡不要太舊且價格 CP 值高的電梯大樓稀少，預料國宅產品在未來一段時間內，仍是北市民眾想要購置 3 房車位時的好選擇。