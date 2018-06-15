〈ECB會議〉歐元創19個月以來「最慘一週」 分析師稱恐續弱

歐洲央行 (ECB) 昨召開貨幣決策會議，決議維持三大利率不變，並將於 2018 年底結束購債計畫；消息一出，歐元兌美元重貶，創 19 個月以來最大週跌幅。

台北時間週五 (15 日) 下午 5 點 04 分，CNBC 數據顯示，歐元兌美元上漲 0.20%，至 1.159 美元。

但本週歐元累計下跌 1.72%，創 2016 年 11 月以來最大週跌幅。

根據路透社報導，分析師認為，受歐元區經濟成長趨緩、義大利政局不穩等因素影響，短期內，歐元恐續弱。

法國興業銀行 (Societe Generale) 外匯策略師 Kit Juckes 稱，強勁的經濟數據，是改變歐洲利率政策、緩和義大利政治動盪的必要條件，如此一來，市場才可能重拾信心，帶動歐元走強。

ECB 日前公布 6 月利率會議決議，維持主要再融資利率於 0.0%、隔夜貸款利率於 0.25%、隔夜存款利率於 - 0.40% 不變。

ECB 稱，將維持當前利率水準，至 2019 年夏季左右。

ECB 於聲明中表示，若後續經濟數據，可證實中期通膨展望，ECB 將在 2018 年底結束購債計畫，每月 300 億歐元淨資產購買規模，會持續到 2018 年 9 月；10 到 12 月的構債規模，減至 150 億歐元。

自 2015 年以來，ECB 共計構債約 2.55 兆歐元。

ECB 將 2018 年歐元區 GDP 下調至 2.1%，低於先前預期的 2.4%；並把 2018 年通膨率上修至 1.7%，高於之前預估的 1.4%。