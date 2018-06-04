界霖新總部落成 營運添新動能 法人估今年每股獲利挑戰6元

二極體產業滾燙，相關封裝用導線架供不應求，導線架大廠界霖 (5285) 為因應強勁訂單需求與公司長線發展，興建集團營運總部，並於 2 日舉行集團營運總部的落成典禮，董事長蔡上元表示，隨新產能的到位，界霖今年的營運績效可望再締新猷。法人圈則估算，界霖 6 月營收可望逾 4.5 億元，今年營收可望年增 35-40%，集團營收站上 50 億元大關，創歷史新高，全年每股淨利也有機會突破 6 元，獲利同樣續創年度歷史新高。



界霖營運總部，即新廠，座落在高雄市楠梓加工出口區，地上 9 層、地下一層，為一集研發、精密加工、儲運與辦公等多功能綜合大樓，完工使用後將使集團營運效能提升。



界霖為本土最重要的二極體導線架供應商，近年來靠著收購 SHM 分布在日本山形、馬來西亞與蘇州等三座廠的營運據點快速擴大營運規模，現階段界霖已經擁有 6 個營業據點，並成功大舉搶進國際市場，集團員工達 1300 多人。



功率元件包括 MOSFET、二極體等市場需求非常強勁，相關封裝用導線架產業也雨露均霑，界霖滿手接單，加上變頻家電、電動車等產業快速崛起，讓 IGBT 與智能功率模組 (IPM) 需求也不斷增溫，尤其界霖近年來積極朝向汽車電子發展效益逐步顯現，目前車用占界霖集團業績比重約四成，預期到西元 2020 年，車用占比可望提升到 6 成水準，界霖長線營運頗被看好，未來發展潛力可期。

