傳Alphabet切割熔鹽儲能計畫 比爾蓋茲旗下能源基金接手

據麻省理工學院技術評論報報導，谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) 正與比爾蓋茲旗下突破能源創投公司 (Breakthrough Energy Ventures) 商議，打算切割其熔鹽儲能計畫給該公司接手，該公司運作 10 億美元能源研究基金。

目前尚不清楚該交易是否已定案，或交易金額規模。

該能源儲備計畫由諾貝爾獎得主 Robert Laughlin 領導進行，計畫代碼為「Project Malta」，其內容是將靠太陽能和風能而得的電力，轉化成熱能並用巨大的熔鹽罐儲存下來。此技術可以提供更便宜和更有效率的再生能源長期儲存方式。

根據報導，史丹佛物理學教授 Laughlin 透露，目前雙方正在溝通此交易，談到了「Project Malta」、「分割給比爾蓋茲的突破能源創投基金」等等，也提到 4 月時發布給谷歌和 Google X 研究室的一項熔鹽技術專利。

如何儲存能源一直是再生能源發展的重大限制，這也正是突破能源創投公司主要發展的領域，該公司操作之基金除了有比爾蓋茲投資以外，亞馬遜的貝佐斯 (Jeff Bezos)、阿里巴巴的馬雲、維珍集團的 Richard Branson、Salesforce 執行長 Marc Benioff 都是幕後金主。

美國官方也重視此技術，日前美國能源部太陽能技術辦公室 (SETO) 甫提供 180 萬美元獎勵給 Rensselaer 理工學院的教授 Li (Emily) Liu，讓他用於研究高溫溶鹽特性和腐蝕機理。SETO 規劃 7200 萬美元資助計畫，旨在推進聚光太陽能 (CSP) 的研究，希望藉此降低太陽能發電成本，而研究熔鹽儲能即為整體 CSP 計畫中的一部分。