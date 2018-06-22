蘋果無線充電板AirPower遇生產難題 恐需9月才會推出

還在等蘋果 (Apple)(AAPL-US) 三合一無線充電 AirPower 嗎？那麼你得再等等了。

據《彭博》報導，由於技術問題仍待克服，原訂 6 月推出的 AirPower，由於遲遲無法解決散熱問題，他們現在預計要等到 9 月前後才會正式推出。

最早在去年 9 月，蘋果發布 iPhone X 和 iPhone 8 系列時，就表示今年會推出無線充電板 AirPower，不過一直沒有進一步消息。

據報導，AirPower 比 Qi 標準的充電板要複雜得多，它將包括一個晶片，運行精簡版的 iOS 系統，以管理電源及裝置的連線。當前最困難的問題是散熱，蘋果工程師正為此投注心力，以確保不會出現像三星 Galaxy Note 7 這種爆炸性的災難。

另一個困難點，在於蘋果希望，包括 iPhone、Apple Watch 或 AirPod 都可以充電，為達此目的，需要在 AirPower 表面設計多種定制的充電墊，並加以整合，讓設計與製作的難度增加。

目前，大多數無線充電板都非常敏感。例如，使用 Mophie 或 Belkin 無線充電板，需要將 iPhone 放在非常特定的區域，才能順利充電。即使稍微離開這個「甜蜜點」，可能都無法通電。AirPower 的野心更大，想要解決類似的不便，希望不管放在充電板什麼地方都能充電。

儘管產品目前仍面臨生產問題，但它似乎正在接近發布時間。據《彭博》報導內容，一些工程師已經在自己的​​私人辦公室裡使用這項產品。

除了發布日期之之外，AirPower 還有很多謎團待解，例如價格，以及它可以為那些設備充電、可否同時為 3 個 Apple Watch 或 3 個 AirPods 充電等等。

正在開發 WattUp 無線充電系統的 Energous Corp.，週四股價下跌 4.3%，這家公司表示正與一級設備製造商合作，許多人猜測這家公司正是蘋果。

另據知情人士透露，蘋果計畫與和碩 (4938-TW) 合作，由和碩生產充電板。