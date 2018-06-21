〈和碩股東會〉蘋果新機代工佈局完成 下半年沒有悲觀的理由

代工大廠和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今（21）日表示，下半年產業景氣沒有悲觀的理由。外界關心蘋果新機訂單，和碩表示實際要到客戶拉貨兩三個月前才會決定具體的出貨表現，不過下半年已經完成佈局。和碩預估，今年三大產品線中的消費性電子產品仍有成長動能。

外界關心和碩手握蘋果新機訂單出貨表現，童子賢指出，要到兩三個月前，才會有具體的出貨內容，目前無法對客戶訂單作出評論，但是下半年已完成佈局。和碩指出，大陸招工需求目前沒有太大的變化，會不會像去年一樣有閒置產能問題，需工旺季目前還難以預測。

面對下半年產業景氣，童子賢表示，雖然很多變化，但是看起來謹慎樂觀。他認為，產業就是因為有技術變化、整體環境轉變，才有消費需求，如果整體產業一成不變，就沒有進步的空間，現在來看這個產業沒有悲觀的理由。

展望今年發展，和碩總經理廖賜政指出，資訊產品整體市場看來需求疲軟，可能持續呈現下滑，消費性電子產品及通訊產品可望有所成長；雖然通訊產品邁入成熟期，對和碩而言還有成長空間。

面對物聯網加速成長，消費性電子及通訊產品等廠商將推出多樣產品，將以節能、居家安全、語音助理及車聯網四大類別為最大宗。

和碩今 (20) 日召開股東會，通過 2017 年財報，年營收為 1.19 兆元，稅後純益 146.83 億元，每股純益 5.66 元，會中並通過每股配發 4 元現金股利。