韓手遊《Boxing Star》7/12上線 智冠負責通路行銷 將開放MyCard服務

由韓國 FourThirtyThree Inc.(4：33)自製研發的休閒手機遊戲《Boxing Star》，預計 7 月 12 日在台灣、香港、日本、韓國、英國、美國等全球 140 國同步上線，即日起推出 Google Play 事前登錄活動，而遊戲在台灣的通路行銷由智冠科技 (5478) 負責，未來也將開放 MyCard 服務。《Boxing Star》的遊戲背景描述從一個剛入門的拳擊打手經由一場場訓練與對戰中逐漸成長，最終打進世界冠軍。遊戲模式分為對決模式與故事模式，對決模式可以與全世界各方好手進行對戰；故事模式會隨著劇情發展，在各個場景展開拳擊對決，逐步邁向世界冠軍。玩家可以針對敵方的出拳招式來思考相應對戰策略，可利用點擊畫面出拳又能同時快速躲避敵方來勢洶洶的攻擊。



4：33 公司代表 Han Sungjin 表示，《Boxing Star》在上市前已與四位嘻哈歌手跨國合作精心製作《Boxing Star》OST，獨家收錄韓國歌手 C.Cle、C.Swag、BOiTELLO 以及美國 Pinnacle TheHustler 等四位歌手融合四種不同風格的音樂，歌詞並充分表現拳擊選手的心理細膩情感，讓玩家更能融入遊戲中熱血的拳擊世界。

