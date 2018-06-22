君品、頤璽10月納入營收 雲品Q4動能強勁 營收有望創同期新高

雲品 (2748) 昨日宣布將砸下 7.8 億元併購君品酒店，預計於 10 月 1 日開始貢獻營收，此外，發言人曾景宏也提到，10 月起，除了納入君品營收外，由品花苑所改裝的全新宴會品牌「頤璽」也將於 10 月開始挹注營收，目前已開始接單，看好第四季成長動能強勁，有望帶動單季營收創同期歷史新高。曾景宏認為，第二季為傳統淡季，又因品花苑於 5 月中起停業改裝，致使營收受影響，第二季也將認列品花苑改裝的相關費用，因此為全年營運低點，預計品花苑改裝期間將影響全年營收的 3-4%，但獲利卻相對只受小幅影響；而於第四季併入君品酒店後，同時全新品牌「頤璽」也將於 10 月面市，目前在喜宴、尾牙等接單狀況良好，預計於開幕首季即可獲利，第四季將有機會繳出今年季營收創歷史同期新高的亮麗數字。



雲品董事長盛治仁強調，隨著雲品國際據點擴張到台北市、新北市及桃園市，未來不只在聯合採購食材與餐飲活動共同行銷優勢，更能在營收增加下達到成本下降的效果，大幅提升獲利能力。



盛治仁表示，未來將持續透過雲朗集團針對資源進行最有效率的整合及配置，加強集團內住房、餐飲及宴會業務資源整合，藉由集團內部行銷與員工互相支援下，無需增加員工及行銷費用，仍可帶動雲品經營成長表現，以聯合綜效模式有助雲品未來在台灣市場保持成長。