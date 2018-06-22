合庫金衝刺金融科技 數位分行擴增策略將再評估

合庫金 (5880-TW) 今 (22) 日舉行股東會，合庫金暨合庫銀董事長雷仲達表示，合庫銀目前有 1 家旗艦數位分行以及 7 家數位分行，原本預計今年要再新增 20 家，但考量質與量，分行設立家數會再進行評估，目前持續了解客戶需要的設備，並選擇設立的地點。

此外，合庫銀原先設定今年外匯交易的業務目標為 1145 億美元、外幣存款目標為新台幣 3680 億元，雷仲達今日表示，目前達成率仍落後，但合庫金會持續努力達成。

展望今年，雷仲達表示，今年 3 月以來美中貿易戰升溫，國際間仍存在諸多風險，包括美國聯準會持續升息，且地緣政治風險也持續升高，但合庫金旗下各子公司都維持獲利，未來合庫金也會持續提升效能，掌握金融科技先機，引進多元的商品，以提升企業價值。

至於金融科技趨勢下，雷仲達表示，合庫銀有 1 家旗艦數位分行以及 7 家數位分行，原本預計今年要再新增 20 家，但應「重質不重量」，分行設立家數會再進行評估，目前持續了解客戶需要的設備、選擇設立的地點，他認為，若能設在科學園區或年輕族群常聚集的地方，效益將會更顯著。

合庫金去 (2017) 年稅後純益 147.12 億元，年增 4.05%，每股純益 (EPS) 為 1.17 元，今日股東會中，也通過每股配發現金股利 0.75 元、股票股利 0.3 元，若以今日收盤價 17.75 元計算，現金殖利率達 4.23%，