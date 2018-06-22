A股驚魂 繼2015股災後 監管機構要求上報兩融日報

本周 A 股綠成一片，有券商人士透露，近來兩融 (融資融券) 危機較為嚴重，近來上海証監局要求券商上報兩融日報，重演 2015 年 A 股爆發大型股災時的措施。

《21 世紀經濟報導》指出，近來 A 股加大槓桿的兩個管道：股票質押與兩融 (融資融券) 皆爆倉慘烈。上海某券商營業部負責人就形容，這幾天兩融爆發的危機十分慘烈，這兩天就平了二、三十位，涉及資金達人民幣一億多元。雖然有部分客戶補齊擔保品，但仍處在懸崖邊緣。

他更透露，從這禮拜開始上海証監局開始要求券商上報兩融日報，並指上回要求上報兩融日報已經是 2015 年 A 股大股災的時候，隨著後市穩定也就不報了。

在股票質押部分，隨著股價跌跌不休，滿倉質押的大股東首當其衝，遭逢爆倉風險。據統計，半個月以來，已有 12 家上市公司公告大股東遭遇平倉風險，進而影響控制權穩定。包括豫金剛石 (300064-CN)、湖南發展 (000722-CN)、迪威迅 (300167-CN)、邦訊技術 (300312-CN)、民盛金科 (002647-CN) 等十幾家公司陸續公告相關股東質押股票遭遇平倉風險。

當中，豫金剛石控股股東和兩家機構股東質押股票均遭平倉風險，可能導致上市公司控股權發生變更。瑞銀估算，股權質押在平倉線和警戒線以下的市值分別為 4,400 億元和 5,000 億元，指股權質押風險逐漸增加。

滬深兩市早盤雙雙跳空低開，開盤兩市無一類股飄紅，上證指數更是創下兩年新低。至截稿為止，上証綜指報 2865.68，跌 0.35%。