伊朗仍拒絕增產 OPEC面臨分裂

伊朗今日繼續拒絕 OPEC 及其盟國增產石油的要求。這讓市場擔憂，沙烏地阿拉伯和俄羅斯增產的努力可能付之東流。雖然伊朗可以對增產一票否決，但在歷史上，沙烏地阿拉伯曾經單方面採取行動增加產量。

OPEC 和盟友在維也納的會議進展不佳，伊朗石油部長 Bijan Namdar Zanganeh 表示，不認為各方可以達成協議，允許該集團增加產量。他將在 OPEC 會議結束後離開維也納。

Zanganeh 說：「這不是一個很好的會議。OPEC + 此次會議僅僅是儀式性的會議而已。」

各國石油部長將討論增產 100 萬桶 / 日、150 萬桶 / 日和 180 萬桶 / 日方案，其中增產 100 萬桶 / 日為主要提案，由於幾個國家無法增產，所以 100 萬桶 / 日的提案下，流入到市場的供給為增加 60 萬桶 / 日。

這似乎與市場的預期存在出入。此前，OPEC 代表向路透表示，每日增產 100 萬桶似乎成為了各方的共識。而伊朗可能在特定條件下同意這一增產規模。路透社援引了解伊朗方面想法的人稱，如果增產 100 萬桶是 OPEC 一致共識並且是市場需求的話，伊朗不大可能拒絕。

面對美國制裁，伊朗表示對美國總統要求 OPEC 增產的要求感到憤怒，希望各方在周五就制裁進行討論。

Zanganeh 本周表示，OPEC 作為一個組織，不會接受美國總統川普的指令。OPEC 並非美國能源部的組成部分。他表示，石油並非一種武器，也不是一種政治工具。川普對近期油價負有責任，川普企圖通過高油價來支持美國頁岩油。

值得注意的是，上調產量上限未必會帶來相應的產量增加，因多個產油國無法提高產量。

截至收盤，WTI 8 月原油期貨收跌 0.17 美元，跌幅 0.26%，報 65.54 美元 / 桶。布蘭特 8 月原油期貨收跌 1.69 美元，跌幅 2.26%，報 73.05 美元 / 桶，創 4 月 17 日以來前月合約收盤新低。