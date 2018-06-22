美股盤後─貿易擔憂持續 道瓊收低196點 連八天下跌

由於擔憂美國與中國即將爆發貿易戰，拖累了投資人氣氛，美國股市週四下跌。道瓊連續第八天收低，創 2017 年 3 月以來最長下跌期間。



道瓊工業平均指數收低 196.10 點或 0.80% 至 24461.70。

Nasdaq 指數收低 68.56 點或 0.88% 至 7712.95。

S&P 500 指數收低 17.56 點或 0.63% 至 2749.76。

費城半導體指數收低 17.59 點或 1.26% 至 1381.01。

分析師說焦點再度回到關稅。股市近來上漲後，今日回檔整理。

主要指數本週受到壓力。本週初 Nasdaq 創新高點，但本週至目前為止則下跌 0.4%。道瓊與 S&P 500 本週以來則分別下跌 2.5% 與 1.1%。

中美貿易緊張使得本週股市受到壓力。川普政府威脅將對 2000 億美元中國商品加徵關稅。中國則說，此一威脅違反了兩國先前達成的協議與共識。

分析師說，貿易戰沒有贏家。如果以各自股市為指標，則在本波貿易戰中，美國損失較少。S&P 500 進行整理，價位大幅高於今年初的回檔底部，上海綜合指數則下跌到了 23 個月低點。

這項背離走勢，讓華盛頓在協商中，有較多的槓桿優勢，最終雙方可能找到解決方式。

汽車股週四下跌，通用，福特與克萊斯勒均下跌至少 1.5%。