美股盤中─貿易擔憂持續 道瓊下跌近200點 可能連八天收低

由於擔憂美國與中國即將爆發貿易戰，拖累了投資人氣氛，美國股市週四下跌。道瓊一度大跌近 200 點，可能連續第八天收低，創 2017 年 3 月以來最長下跌期間。

台北時間 23:36

道瓊工業平均指數下跌 136.92 點或 0.56% 至 24520.88。

Nasdaq 指數下跌 32.62 點或 0.42% 至 7748.89。

S&P 500 指數下跌 10.80 點或 0.39% 至 2756.60。

分析師說焦點再度回到關稅。股市週三走高後，今日交易限於狹幅之內。近來上漲後，股市回檔整理。

本週目前為止，主要指數表現錯綜。Nasdaq 創新高點，週三為止，上漲 0.3%。道瓊與 S&P 500 本週以來則雙雙下跌。

中美貿易緊張使得本週股市漲幅受限。川普政府威脅將對 2000 億美元中國商品加徵關稅。中國則說，此一威脅違反了兩國先前達成的協議與共識。

分析師說，貿易戰沒有贏家。如果以各自股市為指標，則在本波貿易戰中，美國損失較少。S&P 500 進行整理，價位大幅高於今年初的回檔底部，上海綜合指數則下跌到了 23 個月低點。

這項背離走勢，讓華盛頓在協商中，有較多的槓桿優勢，最終雙方可能找到解決方式。

華爾街亦注意 OPEC 與非 OPEC 國家舉行會議，觀望是否決議增產。週四，美國原油下跌 1% 至每桶 65.03 美元。