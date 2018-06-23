〈觀察〉突破中國禁廢令禁錮 造紙廠市場策略轉彎

中國大陸基於環保政策，祭出禁止國外廢紙進口 (禁廢令)，牽動造紙大廠的布局與市場策略出現轉向，永豐餘 (1907-TW) 將以紙漿板或秸桿取代部分紙漿，減少依賴大陸高價廢紙；而正隆 (1904-TW) 大陸工紙占營收比重則持續下滑，將發展重心移往越南。

中國禁廢令造成大陸廢紙價格飛漲到每公噸人民幣 3000 元 (約 450 美元)，遠高於國際市場上的美國廢紙每公噸不到 200 美元，讓在大陸設廠的永豐餘、榮成等造紙大廠銷貨成本上揚，雖然營收增加，獲利卻衰退。

榮成 (1909-TW) 就因廢紙平均採購價格年增逾 3 成，但工紙產品的銷售價格僅年增未達 1 成，導致本業獲利及整體獲利均顯著下滑，累計 1-5 月合併營收 212.46 億元，年增 34.01%，但稅前獲利 9.01 億元，年減 55.98%。

而永豐餘首季營業淨利僅新台幣 1.11 億元，其中工紙紙器事業群僅 3400 萬元，年減 85%。

為了突破大陸的禁廢令，改善營運窘境，永豐餘大陸揚州廠正考慮重啟紙漿替代品製程，以往在漿價貴時，永豐餘會利用當地稻桿和麥桿 (統稱秸桿) 取代部分紙漿，相關秘方和設備都有，如今大陸廢紙、紙漿價格處於高檔，這招或許還可再度派上用場，以減少對大陸高價廢紙原料的依賴。

正隆更是在大陸下達禁廢令之前，就已轉進越南地區，目前在大陸僅留下紙器廠在運作，大陸工紙占營收比重持續下滑，今年會持續整頓紙器廠，主要是將沒效益的紙器廠結束，目前天津、重慶紙器廠已停工並出租，隆富紙器廠剛結束生產，目前仍有 8 個紙器廠，預期在完成整頓後，大陸市場業績能夠成長。

而且正隆近年發展重心越南，已以 2.4 億美元投資平陽造紙廠，首期規畫 30 萬噸工紙產能，今年 6 月試車投產，未來產能規畫可達百萬噸目標，將持續投資紙器廠、擴大包裝紙器市占，不僅朝越南紙器廠龍頭打拚，也一舉擺脫高度受制於中國大陸政策的禁錮。

此外，雖然禁廢令造成廢紙價格高漲，但整體而言，除了營運布局與策略轉向，各大造紙廠也緊盯價格變化，以廢紙、紙漿為主要生產原料的工紙、文紙、家紙等造紙廠，今年市場經營策略普遍以穩住合理利潤為優先目標，若原物料成本持續墊高，為反映成本，不排除第 3 季文化用紙、特殊用紙價格可能再度調漲，漲幅約在 5%-10%。