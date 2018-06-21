BOE會議前夕 英鎊多頭盼央行能走向鷹派

英國央行 (BOE) 週四將舉行會議，市場交易員正冀望 BOE 會後聲明可以趨向鷹派，讓英鎊多頭能夠順著英鎊上漲而順利平倉；美元自 4 月以來一路上漲，目前英鎊兌美元盤旋在約莫 7 個月的低點。

根據 FactSet 的數據，英鎊兌美元匯率截至週四 (21 日) 18 時許，暫報下跌 0.46% 至 1 英鎊兌 1.3113 美元，在近 7 個月來的低點徘徊。

英鎊兌美元走勢

分析師認為，期待 BOE 態度更鷹派的交易者們，也可以看看歐元兌英鎊的匯率，因為這被視為更準確的英國脫歐晴雨表。

歐元兌英鎊週四小漲 0.2% 至 0.8796 英鎊，本月迄今，該匯率幾乎持平。根據 FactSet，今年迄今英鎊兌歐元上升 1.1%。

雖然外界預期 BOE 將維持利率不變，但 TD Securities 分析師 James Rossiter 認為，在 ECB 上週推出年底結束購債的時間表，但承諾至少一年不升息之後，歐元兌英鎊匯率可能將會下行。

自上週 Fed 和 ECB 的會議後，美歐利差再次為美元提供支撐，歐元兌美元匯率也創下 2 年來最大單日跌幅。因為 Fed 升息一碼又示意今年共升息 4 次，反觀 ECB 的決議卻是對歐元不利。

當然，BOE 週四的會議也可能加深英鎊跌勢，如同市場對上個月會議的反應。上個月 BOE 的會議被市場認為是鴿派態度，即便 BOE 提到有持續且逐步升息的必要，甚至稱英國成長放緩是暫時現象，但仍不足以讓交易者判定為鷹派用語，英鎊也繼續走跌。市場參與者認為，此回，BOE 在用字遣詞上，必須更為謹慎才行。