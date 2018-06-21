〈供電議題受矚〉經長澄清跳電與缺電無關 台電月底前提5年系統強韌計畫

近來頻頻傳出跳電事件，也使供電議題備受關注，經濟部長沈榮津今 (21) 日表示，今年 1 至 5 月跳電件數 4773 件，是歷年同期最低，跳電與缺電並無關係，而是電力傳輸過程中，輸配電路設備損壞或外物因素所造成的，為解決跳電問題，已責成台電於 6 月底前提出完整的 5 年系統強韌計畫。

沈榮津解釋，電力系統從發電端經過輸電線路，接著到變電所，經過變壓器逐級降壓後，再降至配電的電壓，最後進入家戶用電系統，過程中經過許多開關、變壓器等設備，甚至螺絲的鬆緊都可能引起跳電事故。

沈榮津表示，台電透過大數據分析往年跳電事件發生的原因，其中，包含系統負荷超載等設備因素占 41%，鳥獸造成線路短路跳電等外物因素占 44%，用戶因素占 9%，強風或雷害等環境因素也占 9%。

從今年跳電件數來看，沈榮津表示，今年 1 月至 5 月跳電件數 4773 件，是歷年同期最低，他並強調，跳電與缺電並無關係，而是電力傳輸過程中，輸配電路設備損壞或外物因素所造成的。

不過，沈榮津也說，將責成台電 6 月底前提出完整的 5 年系統強韌計畫報告，盤查停電事故原因，提出可行的改善與防範策略，透過大數據分析找出高風險問題區域著手解決，並按照輕重緩急編列預算。

此外，沈榮津表示，台電外包商施工品質攸關系統穩定性，未來承包商人力必須統一由台電訓練，以維護整體施作品質。