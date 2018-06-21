IDG能源(00650-HK)：富士康入股具戰略意義但仍未有具體計劃

IDG能源投資(00650-HK)獲富士康入股，其持股約24.4%成公司第二大股東。公司總裁劉知海被香港傳媒表示，富士康入股對公司有具大戰略意義，包括助公司鎖定國內下游LNG終端市場客戶，為公司帶來長期供氣協議。富士康的能源物流業務與其在北美當地的影響力，均有利該公司。不過，公司至今仍未與富士康達成任何具體合作計劃。

IDG能源希望透露富士康在北美的影響力，協助其發展業務，據劉知海透露，舉例說，富士康會向IDG推介優質項目、客戶，以及公司未來會在北美發展可透過富士康爭取稅務優惠，但未有透露協同效應帶來的利潤。

該公司截止2018年3月31日止業績扭虧為盈，賺1449萬元，但不派息。劉知海解釋，今年是公司上市後第一個完整的財政年度(指2016年底易主兼逐步注入資產)，公司正處於快速增長階段，加上未有固定派息政策，會在將來考慮公司情況再作派息，與股東分享成果。

對於內地「一三五規劃」，劉知海稱，中國未來天然氣會出現會供不應求，會依賴進口，因此發展LNG是中國市場化必經板塊。他續稱中美貿易戰現時對公司沒有帶來任何影響。

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