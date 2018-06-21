歐股盤前─貿易戰疑慮緩解 指數期貨走揚

市場對貿易戰的擔憂，略有緩解，今 (21) 日歐股盤前，指數期貨走揚。

台北時間週四下午 2 點 21 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨上漲 0.17%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.26%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.12%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.32%。

白宮最新報告指出，中國的經濟侵略行徑，已對美國及全球造成威脅。

報告稱，中國的經濟侵略行為，包括在網路與現實世界中，竊取科技和智慧財產。

聯準會 (Fed)、歐洲央行(ECB) 與日銀等三大央行，週三皆示警，稱貿易爭端加劇，恐使金融市場受害，並損及全球經濟。

昨日標普 500 指數終止「連 3 跌」，收漲 0.2%，至 2767.32 點；那斯達克指數收漲 0.7%，至 7781.52 點，創下新高紀錄；道瓊指數則未完全擺脫貿易戰疑慮，收跌 0.2%，至 24657.80 點。

石油輸出國組織 (OPEC) 會議，將於 6 月 22 日登場，預料減產限制鬆綁與否，將成會中討論焦點。

台北時間週四下午 2 點 23 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.62%，至每桶 75.28 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.38%，至每桶 65.46 美元。