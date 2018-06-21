優衣庫柳井正：軟銀投資新創企業讓人胃痛 孫正義：這是另類樂趣

軟銀集團 (9984-JP) CEO 孫正義週三 (20 日) 表示，他計劃將絕大部分時間用於追尋全球科技投資，以逐步轉移該集團的業務重點。

他說，「我花了 97% 的時間來管理電信業務，卻只有 3% 用於投資。」如果能扭轉這一比例，將使軟銀的成長速度更快。

孫正義的說法符合軟銀集團從本土電信公司轉型為「獨角獸獵人」的過程，一如孫正義所稱的專注於全球的晚期新創企業。

不過一位軟銀集團董事告訴這家日本巨頭的股東，軟銀 CEO 孫正義偏好大筆投資往往虧損的新創企業，這樣的投資行徑讓他感到擔憂。

創辦服裝零售商優衣庫 (Uniqlo) 並擔任軟銀董事會外部董事的柳井正 (Tadashi Yanai) 在軟銀股東年會中指出，「請不要認為你可以輕鬆地休息。」

《華爾街日報》報導，在沙烏地阿拉伯支持下於去年創建的 920 億美元軟銀遠景基金 (Vision Fund)，去年開始投資全球最有價值的新創公司，其中包括優步科技 (Uber Technologies Inc.) 和 WeWork Cos。此外軟銀也控制著美國電信商 Sprint Corp. (S-US)。

週三在東京舉行的軟銀年度股東會議上，孫正義表示，該集團將透過不同投資之間的鬆散聯盟釋放出新的價值，並將其比喻為自我繁殖的細菌。「我想創建一個由高度評價企業組成的集團。」他說，「這就是我們如何取勝和成功的方法。」

這個說法引起了孫正義老朋友的即時反駁，柳井正一直認為自己是扮演軟銀戰略的烏鴉角色，「當我看到孫正義做的事，我和在座各位一樣會擔心事情是否會真的如此順利。」

《路透社》報導，柳井正告訴股東，「每回看到他的投資，我的胃就一陣翻騰。」他敦促股東們不要太高枕無憂

不過孫正義也立即回應：「胃裡翻騰也是年輕時歡樂的一部分。」