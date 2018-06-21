佳世達現有事業持續成長 放大大聯盟效應、醫療發展

佳世達 (2352) 於今 (21) 日舉行股東會，佳世達董事長暨總經理陳其宏表示，公司轉型策略奏效，大聯盟成員版圖愈趨完整，從製造、聯合採購、通路共享產生加乘效益，友通 (2397)、拍檔(3097) 從單點產品轉向系統及軟硬整合，藉由大聯盟成員達到互補效應，提升營運多面向。陳其宏分析，就友通的布局來看，佳世達提供製造、經濟規模、產品整合跟客戶的綜效，讓友通從板卡，跨足到多領域系統產品，同時能切入特殊需求的客戶，透過佳世達得到工廠整合的資源，提升獲利，強化客戶黏著度，權衡 IPC 業態變化，友通持續以併購強化自動化、醫療與交通運輸等垂直應用領域。



至於物聯網布局，看好未來 5G 發展，目前佳世達已是明泰 (3380) 第一大股東，明泰擁有網路通訊技術含量，布局車聯網、5G，同時與友通、拍檔及佳世達三者產生互補性，旗艦艦隊中扮演重要的角色。



優化現有事業經營部分，醫院營運持續加強重點專科建設，目前南京醫院眾多科室陸續通過了南京醫院協會組織的省、市、軍隊專家組的審核，正式確認為南京市醫學重點專科，另外超音波、口腔牙科在中國市場有不錯機會，效益於明年逐漸發酵。