光環第二季營收估持平 毛利率看增 不排除拚損平

光通訊元件廠光環 (3234)2.5G PON 訂單回溫及短波產品出貨成長，第一季毛利率轉正，虧損也收斂，每股虧損 1 元。不過，中興事件仍混沌不明，加上系統商新標案將在 7、8 月開出，市場氣氛轉趨保守，預估第二季營收僅與前一季持平，不過，在產品組合持續改善下，毛利率將進一步提升，不排除有機會由虧轉盈。中國 2.5G PON 市場需求回溫，光環去年第四季營收回升，並延伸至今年首季，第一季合併營收 5.35 億元，較前一季小增 5%，但較去年同期衰退 15%，毛利率在產品組合優化下，由負轉正、來到 6.76%，相較於去年第四季的 - 5.45%，已明顯好轉，但本業仍虧損約 5800 萬元，每股虧損 1 元。



不過，4 月爆發中興事件，近期雖然美國川普釋出善意，但在事件尚未落幕下，市場氣氛轉趨觀望，且系統商新標案將在 7、8 月開出，客戶也一反今年初積極拉貨的情況，下單比較保守，預估第二季營收僅與前一季持平。



光環表示，近期市場氣氛確實比較保守，不若年初的積極，不過，今年力拼轉盈的目標不變，短波 VCSEL 產品需求持續增溫，除了目前主要用在手機近場感測，今年出貨量明顯成長，也努力發展 3D 感測。10G 產品主要用在光收發模組，出貨持續增溫，40G 也小量出貨，主要應用在資料中心，25G 產品則在開發中。



光環 4 月營收 1.61 億元，較去年同期成長 2.11%，法人預估，第二季營收預估較第一季同期持平，但在產品組合持續改善下，毛利率將進一步提升，不排除有機會由虧轉盈。

