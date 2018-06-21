力麒通過每股配息0.7元 今年推案量約151億元

力麒 (5512) 今日舉行股東會，會中順利通過各項承認及討論案，並配發每股 0.7 元現金股利。力麒指出，央行解除信用管制後，高成數、低利率的優惠房貸吸引自住型民眾進場購屋，交易量雖略為回升，惟產品去化速度趨慢，銷售時間拉長，不動產市場景氣經過中長期盤整後，雖擺脫最悲觀的谷底，景氣回溫仍言之過早。



展望今年，房市仍處於修復盤整階段，除非政策上有重大改變，成交量不易有大幅成長，「讓利」仍是觸動買盤進場的關鍵主因，房市將以首購及換屋自住型買盤與成屋銷售為主。



預計全年推案量量體規模約達 151 億元，今年除續推邊建邊售「力麒 PARK」及成屋銷售「力麒賦御」、「力麒麒御」及「力麒御品」與預計今年第三季開工採先建後售或預售「天母西路案」等個案，加上其它成屋及商辦案。



另外，下半年度將視政府政策及全球總體經濟環境對整個房市的影響，評估銷售模式採取「邊建邊售」、「先建後售」或「預售」方式。今年的營收來自「力麒麒御」案保留戶、「力麒賦御」、「力麒御品」及其它成屋與商辦案、水資源及飯店等業務領域，預計對今年營收可望穩定挹注。



在產銷政策方面，力麒將持續加強推動都更案，充分發揮設計選材及施工管理機能，產品設計規畫導向精緻化、人性化，期許生產出物超所值的產品，塑造良好的居住品質，重視後續銷售、客服管理，以提升客戶滿意度與認同感，建立品牌行銷，發展人脈網路及直效群組行銷，參與文創活動及開拓高質客源，掌握置產型及自住型客源，以確保公司營收及獲利穩定。



未來經營走向除秉持著「善待土地資源」、「創造建物品味」、「提升生活品質」的三大理念，致力於「推動都市更新，建造頂級華廈」兩大目標，持續推行精緻好宅。



其他相關的多角化投資布局，在水資源部分，除持續開發國內外水處理市場業務及配合國內市場需求擴展新環境工程方面業務，並強化土壤水污處理技術，落實污水處理工程技術及建立污水系統設計能力與發展生質能源新方向，為公司永續發展建立更佳基礎。



在觀光產業部分，子公司宜蘭力麗開發引進國際知名品牌 Westin「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，已於去年 9 月正式開幕營運，隨著飯店的興建、完工營運及近來政府對休閒旅遊的推廣，積極參與投資興建及營運，長期穩定的獲利可期。

