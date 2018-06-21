報告：中國對美直接投資暴跌逾90% 創七年最低

中國企業以往數年在美國市場的大手筆「掃貨」景象已經化為歷史的塵煙。

一份由諮詢公司榮鼎諮詢 (Rhodium Group) 周二發布的報告顯示，今年前 5 個月，中國針對美國開展的併購和綠地投資等直接投資金額年增率狂降 92%，只有 18 億美元，創七年多最低水平。

（備註：綠地投資又稱創建投資，是指投資主體在東道國境內依照當地法律設置的部分或全部資產所有權歸外國投資者所有的企業）

如果計入資產剝離，局勢就顯得更加嚴峻了：今年前 5 個月，中國對美直接投資凈值為負 78 億美元。

榮鼎統計數據還顯示，已經完成的中國對美交易在 2016 年還曾年增率翻兩倍，創出 460 億美元的歷史最高記錄，但去年迅猛縮減逾三成，至 290 億美元，為十年來首次銳減。

而在去年上半年之前的數年間，中國企業在海外頻頻開展兼並、收購、入股等多種形式的交易。海航曾在 28 個月內豪擲 2760 億買買買；萬達狂買數十家海外企業，包括收購全美第二大院線 AMC，海外收購及投資總額一度超過 2300 億元。安邦收購紐約核心地標華爾道夫酒店，19.5 億美元的收購價創出了美國酒店業歷史之最。

榮鼎還稱，目前諸如海航、安邦、萬達等中國企業都在出售其持有的美國資產，這使得今年前 5 個月已完成的美國資產剝離達到 96 億美元，尚未完成的估計有 40 億美元左右。

這一切都源起於去年下半年以來中國政府嚴格管控跨境資本流動，以及國內強力去槓桿、防控金融風險的政策。同時，中美兩國經貿關係惡化更是令中國對美投資雪上加霜。

愈演愈烈的中美貿易摩擦升級導致中國企業出海「掃貨」遇阻。螞蟻金服年初收購美國匯款公司速匯金國際的交易就以失敗告終。榮鼎稱，前 5 個月，總計有價值 20 多億美元的對美收購交易「流產」。

對此，榮鼎集團高級政策研究員 Thilo Hanemann 稱：「未決的併購交易渠道依然狹窄，而且平均交易價值遠低於此前的預期。」



據他介紹，與以往高達數億美元甚至更高的交易額相比，今年迄今為止，在美國的中國交易的平均數額僅為 4600 萬美元。

新華社年初就曾稱，如今，中國企業已然成為美國國家安全審查的重點對象。行業數據顯示，自 2016 年初以來，有 27 起中國企業對美收購未能完成，這一數字幾乎相當於英國、法國、德國、日本、義大利、加拿大 6 國未完成交易的總和。

新華社稱，美國政府多次利用外國在美投資委員會（CFIUS）的國家安全審查機制阻礙中國企業赴美投資。

Thilo Hanemann 曾在 4 月份就預計，由於中美兩國政治風向發生改變，預計今年兩國之間的雙向直接投資將進一步下滑。