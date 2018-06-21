沙國監管部門：沙烏地阿美可能在今年準備好IPO 港交所有機會爭取

據外電援引沙烏地阿拉伯監管部門表示，沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 可能會在 2018 年年底之前準備好 IPO。

早在今年 3 月，沙烏地能源部長法力赫就曾表示，2018 年下半年可能繼續推進沙烏地阿美，在倫敦或紐約等國際交易所首次公開發行 (IPO) 交易。

法力赫當時表示，沙烏地阿美可能於今年底在國內或國外上市，紐約仍是可能的 IPO 目的地。

香港也一直爭取沙烏地阿美在港 IPO，港交所行政總裁李小加今年 1 月接受 CNBC 採訪時信誓旦旦的表示，沙烏地阿美將最終在香港上市，即便以前該石油公司可能沒考慮過自己最終會在香進行首次公共募股集資。

李小加說，在互聯互通機制下，來港上市的沙烏地阿美不論現在還是以後其發展都會充滿很大的可能性。中國的投資者將會為沙烏地、為中國，也為香港地區和其它人們創造更大的奇跡。所以沙烏地阿美沒理由不來香港上市，即使它現在不在香港上市或者其首次上市沒有選擇在香港，但相信以後它會選擇在香港上市。

沙烏地阿美是全球最大的石油公司，擁有全世界最大陸上油田，若成功上市，將會是有史以來最大的股票上市，估值為 1 兆至 2 兆美元。

市場預料，沙烏地阿美的集資額可能達 1000 億美元 (約港幣 7800 億元)，可能成為全球最大宗 IPO。日前路透社述消息人士指，沙烏地阿美正在分析在倫敦、紐約及香港上市的可行性，其中一個選擇下只在香港上市，或在加設向基礎投資者配股的條件下在港上市。