鐵貨(01029-HK)與工商銀行就銀行貸款達豁免協議

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鐵貨(01029-HK)公布，於2018年6月20日交易時段後，工商銀行通知公司所有先決條件已達成，豁免現已生效。取得的豁免包括豁免集團保持償債準備金賬戶的責任，直至以下較早者為準：解除項目融資貸款項下擔保當日及2018年12月31日(包括該兩日)。K&S及PetropavlovskPLC履行若干財務契約責任的豁免生效，直至以下較早者為準：解除項目融資貸款項下擔保當日及2018年12月31日(包括該兩日)。 誠如公司日期為2018年6月13日的公告所述，K&S於2018年6月20日應付工商銀行項目融資貸款項下的未償還金額約為2.34億美元以及本金及利息分期款項約3500萬美元。於2018年6月20日規定時限內已向工商銀行支付約3500萬美元。未償還的工商銀行貸款本金已減至約2.04億美元。誠如公司於2018年6月13日的公告提及，向工商銀行支付的款項由自PetropavlovskPLC獲得的過渡貸款及集團的內部現金資源撥付。