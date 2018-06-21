【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三個別發展，大型科技股及非必需消費類股攀升。道瓊斯指數下跌 0.2% 至 24,658 點；標準普爾指數上升 0.2% 至 2,767 點；納斯達克指數上升 0.7% 至 7,782 點。

油價週三上升，因 API 及 EIA 公布上週美國原油庫存下降。紐約 7 月期油上升 1.2% 至每桶 65.71 美元。金價下跌，紐約 8 月期金下跌 0.3% 至每盎司 1,274.5 美元。

香港和內地股市週三上升。日本眾議院通過開設包括賭場在內綜合度假區建設法案，帶動博彩股上漲，日本彈珠股 DYNAM JAPAN（6889.HK）大漲 9.7%，此前主席有意投資日本賭業的新濠國際（200.HK）大漲 8.7%；汽車經銷股逆市下跌。個股方面，藥明生物（2269.HK） 大股東折價 6.3% 配售 5,000 萬股，股價下跌 0.1%。恒生指數上升 0.8% 至 29,696 點，國企指數上升 0.1% 至 11,506 點，香港股市成交金額減少 28.2% 至 1,098 億港元。上證綜合指數上升 0.3% 至 2,916 點，滬深兩市成交金額減少 24.7% 至人民幣 3,481 億元。昨日召開的國務院常務會議，部署進一步緩解小微企業融資難融資貴，持續推動實體經濟降成本， 釋放降準信號。

◆ 行業及公司新聞

◇ 此前招股的基石控股（1592.HK）及有才天下（6100.HK）孖展認購均未足額。

◇ 華寶國際（336.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，營業額為人民幣 38.5 億元，同比增長 10.5%，而受惠於毛利率改善，股東應佔溢利按年增長 18.6% 至人民幣 12.6 億元。建議派發末期股息每股 0.15 港元，全年股息每股 0.31 港元，同比增加 40.9%。現價相當於 11.3 倍 2018 財年市盈率。

◇ 包浩斯國際（483.HK）發布盈利預警，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）純利將同比下降 30%-40% 至約 3,893-4,541 萬港元，主要因並無上一財年一次性非經常增益合共約 1,360 萬港元，及台灣分部表現疲弱。

◇ 亞積邦租賃（1496.HK）發布盈利預喜，公司預計 2018 財年（截止 3 月 31 日）純利將同比大幅增加，主要因期內買賣收入及出售公司設備的收益增加所致。

◇ 齊屹科技（1739.HK）為中國最大的網上室內設計及建築平台，2017 年按 GMV 計算公司擁有 25.7% 的市場份額。2015-2017 年，公司收益分別為人民幣 1.4、3.0 及 4.8 億元；經營虧損分別為人民幣 1.6、1.5 及 1.1 億元；持續經營業務經調整虧損分別為人民幣 1.6、1.5 及 0.9 億元。公司 2018 年首 4 月收入同比增長 36.9%，而毛利按年大增 77.7%。公司預計 2018 年將錄得經營溢利，但或因優先股及可換股負債的公允價值變動而錄得虧損。公司今天起至 6 月 26 日招股，預計 7 月 5 日上市，招股價介乎 6.8-9.0 港元，淨集資額約 17.8 億港元（招股價中位數），市值介乎 82.3-108.9 億港元，相當於 4.3-4.5 倍市賬率。

◇ 艾伯科技（2708.HK）公布 2018 財年（截止 3 月 31 日）業績，收益為人民幣 2.1 億元，同比大增 104.7%，而不包括上市開支之經調整股東應佔溢利按年增長 39.7% 至人民幣 5,091 萬元。不建議派發末期股息。現價相當於 10.7 倍 2018 財年經調整市盈率。

◇ 中國澱粉（3838.HK）發布盈利預警，公司 2018 年首 5 月純利同比大幅下跌約 40%，主要因山東區域玉米粒市場價格大幅上升、煤炭價格上漲導致電力及蒸汽價格上升、及公司產品售價並無與生產成本增加作同步調整。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)