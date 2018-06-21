周五開徵！歐盟通過對美國報復性關稅

周三，歐盟委員會宣布，同意向美國價值 28 億歐元（合 32 億美元）的進口商品徵收 25% 的報復性關稅，於周五開始實施。

這些進口商品包括橙汁、波本威士忌酒、摩托車、以及牛仔褲。這只是歐盟初步的報復性措施。

美國總統川普 5 月 31 日宣布從 6 月 1 日起對歐盟、加拿大、墨西哥的鋼鐵產品徵收 25% 的進口關稅，對鋁產品徵收 10% 的進口關稅，招致一致抗議和反對，各國揚言進行報復。

歐盟貿易專員 Malmstrom 稱，「我們不希望處於這個位置，但是美國向歐盟徵收鋼鋁關稅的決定是單方面和不合理的，歐盟別無選擇。」 Malmstrom 說，「我們的反應是謹慎的，對稱的，完全符合世貿組織的規則。如果美國取消其關稅，我們也將撤銷這些措施。」

歐盟委員會表示，以美國向歐盟徵收的鋼鋁關稅計算，涉及到價值 64 億歐元的商品。此次公布的報復性關稅涵蓋 28 億歐元的美國進口商品。歐盟將在三年內，或者在 WTO 爭端解決方案取得成果之後，採取後續措施，平衡剩下的 36 億歐元貿易。

在美國宣布向歐盟鋼鋁分別徵收 25% 和 10% 的關稅之後，歐盟 6 月初宣布，決定對進口自美國的 28 億歐元（約合 33 億美元）產品徵收 25% 的額外關稅。包括：橙汁、波本威士忌酒、藍色牛仔褲、摩托車和各種鋼鐵產品。6 月 14 日，歐盟成員國一致同意針對美國鋼鋁關稅採取反制措施，只需等待歐盟委員會的批准。

分析師早就注意到，歐盟對美國的關稅反制打擊「別有用心」，主要針對了國會共和黨大佬家鄉的「土特產」，希望他們在中期選舉年給川普政府施加壓力。

其中，哈雷摩托車總部位於威斯康辛州，是眾議院共和黨籍議長瑞安的故鄉；李維斯牛仔褲產自舊金山，是眾議院民主黨領袖 Nancy Pelosi 的老家；波本酒產自肯塔基州，是參議院共和黨領袖 Mitch McConnell 的故鄉。

此外，該計劃還包括在 2021 年 3 月對 36 億歐元的美國進口貨物加征 10%-50% 的關稅。如果世界貿易組織已經裁定美國的鋼鋁關稅為非法，這個計劃可能會更早實施。

前一天，俄羅斯也宣布將對部分進口美國產品加征關稅。俄羅斯經濟發展部長奧列什金（Oreshkin）19 日在俄經濟發展部的一份新聞公報中說，美方對包括俄羅斯在內的一些國家出口至美國的鋼鐵和鋁產品加征關稅，給俄方造成經濟損失且美方拒絕進行賠償。根據 WTO 規則，俄方準備近期對部分進口美國產品加征報復性關稅。

此前彭博社消息稱，俄羅斯在給 WTO 的通知中表示俄羅斯可能對 32 億美元美國商品徵收 5.38 億美元關稅。

此外，加拿大宣布將於 7 月 1 日對價值 125 億美元的美國產品徵收報復性關稅。墨西哥兩周前也對一系列美國產品徵收了關稅，其中包括鋼鐵，豬肉和波本威士忌。